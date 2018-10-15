الإمارات والفجيرة.. مطاردة الفوز الأول

المصدر: الفجيرة - محمد فضل ــ رأس الخيمة - البيان الرياضي

يطارد فريقا الإمارات والفجيرة، الفوز الأول لهما في كأس الخليج العربي عندما يلتقيان في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم على الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من البطولة.

وقبل لقاء اليوم، يحتل فريق الإمارات المركز السادس في لائحة الترتيب العام لفرق المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة فقط، فيما يقف الفجيرة خامساً بذات الرصيد، والفريقان معاً في وضع يحتم عليهما حصد النقاط الثلاث لمباراتهما اليوم، لإنعاش الأمل وانتظار ما تسفر عنه المباريات الأخرى في المجموعة، ومبارياتهما في الجولتين الأخيرتين من البطولة.

نظام البطولة

ومن ناحية التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، جدد تأكيداته على أن هدفه من كأس الخليج العربي يتمثل في استثمار مباريات البطولة في تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين وتجهيزهم بصورة ناجعة للدوري، خصوصاً الشبان الثلاثة الذين يشترط نظام البطولة إشراكهم مع فرق المسابقة.

الهدف الأساسي

ولفت القادري إلى أنه يدرك قيمة وأهمية مباراة الصقور مع بني ياس في الجولة القادمة من دوري الخليج العربي، كاشفاً النقاب عن أن تركيزه الأكبر مع فريقه ينصب على الدوري كونه هو الهدف الأساسي للصقور.

النقطة الرابعة

وأشار القادري إلى أنه يتطلع إلى أن يحقق الصقور الفوز في مباراة اليوم، ورفع رصيده إلى النقطة الرابعة، والمنافسة على إحدى بطاقة التأهل للدور الثاني من كأس الخليج العربي عن فرق المجموعة الثانية، كاشفاً النقاب عن أنه سيعمد إلى إراحة عدد من لاعبي التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم.

وعلى الجانب الآخر وفي أروقة الفجيرة يبحث الذئاب عن فوزهم الأول في المسابقة، وسيكون شعارهم «الفوز للحفاظ على حظوظهم في التأهل» أما الهزيمة لو حدثت ربما تضعف كثيراً من آمال الفريق في الترقي للمرحلة الثانية من المسابقة، وسيفتقد الفجيرة لجهود الثنائي الفرنسي عمر كوسوكو إلى جانب إبراهيم سرحان بسبب الإصابة فضلاً عن انضمام لاعبين من مواليد 97 لمنتخب الشباب ما تجعل هذه الوضعية مدرب الفريق الفجراوي التشيكي ايفان هاشيك في وضعية لا يحسد عليها خصوصاً أنه ظل يعتمد على كل من خالد عبد الله وخليفة خاطر في تشكيلته التي يخوض بها مباريات كاس الخليج العربي.

وضيعة صعبة

ومن جانبه أكد إيفان هاشيك مدرب الفجيرة أن مباراة اليوم أمام الإمارات في الكأس بمثابة إعداد مهم للاستحقاقات المقبلة لفريقه وبالأخص مباراتي كلباء ودبا في الجولتين المقبلتين من الدوري حيث وصف هذه المواجهات بالديربي وسيكون التركيز عليهما كبيراً، وأبدى هاشيك تحسره خلال المؤتمر الصحفي لفقدانه اثنين من لاعبيه المميزين من مواليد 97 وهما خالد عبد الله وخليفة خاطر وانضمامهما لمنتخب الشباب، مشيراً إلى أنه ربما وجد صعوبة بالغة في إيجاد البديل الناجح الذي يعوض غيابهما.

ودعا هاشيك اللاعبين إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات وتنفيذ خطته على الأكمل واللعب بروح قتالية عالية لتحقيق النتيجة إيجابية.

وفي ما يتعلق بتوقفات الدوري المتكررة وتأثيرها على رتم الإعداد واللاعبين أكد هاشيك أنه مدرب سيكون ملزماً بتنفيذ شروط المسابقة شأنه شأن بقية المدربين في الدوري.

رضا

أكد أحمد الحفيتي لاعب وسط الفجيرة أن بقاءه على دكة البدلاء لا يقلقه وسيأتي اليوم الذي سيتم اختياره من قبل المدرب هاشيك، قائلاً: أتمنى أن ننجح في الفوز على الإمارات والذي إذا تحقق سيكون أكبر حافز لنا قبيل مواجهتي الديربي أمام كلباء ودبا الفجيرة في الجولتين المقبلتين من دوري الخليج العربي.