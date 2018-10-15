«الأولمبي» يواجه نظيره المصري ودياً اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، مع نظيره المنتخب المصري، في التجربة الودية الثانية، والتي ستجمعهما في السادسة والنصف من مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي دبي، في ختام معسكره الحالي، والذي يأتي في إطار تحضيراته لخوض التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأشار جمال بوهندي مدير المنتخب، أن منتخبنا استفاد الكثير من التجربة الأولى، وخاصة أنها أمام منتخب من المنتخبات العربية والأفريقية القوية، وسنحت لنا خلالها فرصة تجربة العديد من اللاعبين المنضمين حديثاً لصفوف الأبيض الأولمبي، ومعظمهم لم يلعب الكثير من المباريات في الدوري، مقارنة بلاعبي المنتخب المصري، الذين يشاركون مع أنديتهم في مباريات الدوري المصري.

تحضير

وأكد جمال بوهندي، أن هناك المزيد من المباريات الودية التي سيخوضها منتخبنا الأولمبي خلال معسكراته القادمة، ضمن البرنامج المعد من قبل لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، لتكون خير تحضير للاستحقاقات القادمة، ونسعى من خلالها لخلق توليفة متناسقة ومتجانسة بين اللاعبين، واكتساب خبرة المواجهات الدولية، والاستقرار على التشكيلة النهائية للمنتخب، ولكننا في انتظار ما ستسفر عنه القرعة في نوفمبر القادم، لتحديد المنتخبات التي سيتم مواجهتها ودياً. وكان منتخبنا الأولمبي قد خاض مباراته الودية الأولى أمام شقيقه المصري يوم الجمعة الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

قائمة

تضم قائمة منتخبنا الأولمبي 25 لاعباً في المعسكر الحالي، هم: محمد علي شاكر (عجمان)، سعيد جمعة السعدي، سليمان ناصر العامري، علي محمد أحمد (العين)، عيسى محمد العتيبة، محمد عمر العطاس، زايد عبد الله العامري، عبد الرحمن عبد الله العامري، فيصل أحمد المطروشي (الجزيرة)، علي خالد البلوشي (حتا)، غيث حسين عبد الرحمن، محمد إبراهيم الجسمي، جاسم يعقوب البلوشي (النصر)، محمد هلال النعيمي، أحمد سلمان العكبري، خالد إبراهيم الظنحاني (الوحدة)، عبد الله جاسم علي (الوصل)، خالد عبد الرحمن البلوشي، عبد العزيز حمد صالح (بني ياس)، خالد محمد عبيد، أحمد عامر النقبي (اتحاد كلباء)، إسماعيل خالد خميس، محمد جمعة عيد (شباب الأهلي دبي)، ماجد إبراهيم سرور (الشارقة)، خليفة عبد الله خاطر (الفجيرة).