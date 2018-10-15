الشارقة والجزيرة.. لقاء التعويض

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم ـــ أبوظبي - محمد محسن

يستضيف الشارقة فريق الجزيرة بمعلب استاد خالد بن محمد في الخامسة وخمس دقائق عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي في مواجهة التعويض بالنسبة للفريقين، حيث يدخل الشارقة المواجهة وهو في المركز الأخير للمجموعة الثانية من دون رصيد من خسارتين الأولى أمام فريق العين 1-4 والثانية في الجولة الماضية أمام فريق النصر بثلاثية نظيفة، فيما يدخل فريق الجزيرة اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد أربع نقاط نالها من فوز وتعادل، لكنه لعب ثلاث مباريات ويخوض الرابعة فيما لعب الشارقة مباراتين ويخوض المباراة الثالثة وهو أمر يجعل مواقفهما متشابهة وكل فريق يسعى للتعويض في لقاء اليوم.



جاءت تحضيرات الجزيرة سريعة ودقيقة لمواجهة الشارقة بعد الخسارة 0 - 2 أمام العين في الجولة الماضية للكأس، ويطمح فخر أبوظبي في العودة بنتيجة إيجابية من معقل الملك، تمنحه حظوظ التأهل عن المجموعة، ويأتي في الترتيب الرابع بـ 4 نقاط متساوياً في عدد النقاط مع الظفرة الذي يليه في المركز الثالث، بينما يتصدر النصر المجموعة بـ 9 نقاط، والعين ثاني بـ 6 نقاط، وكان الفريقان قد تقابلا في الدوري وانتهت المواجهة بالتعادل 2 - 2.



وسيفتقد الجزيرة 6 لاعبين للاستدعاءات الدولية مع المنتخبات الوطنية، وهم علي خصيف، فارس جمعة، خلفان مبارك، خليفة الحمادي، وأخيراً استدعاء أحمد ربيع، في المقابل عاد علي مبخوت متأثراً بإصابة تعرض لها في تدريبات الأبيض، ويخضع اللاعب حالياً للكشف الطبي بنادي الجزيرة.



استعداد جيد



وكشف عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة عن استعدادات فريقه لمباراتهم اليوم أمام فريق الجزيرة ورؤيته لفريق الجزيرة والغيابات في صفوف لاعبيه، كما كشف المدرب عن رضاه التام عن أداء فريقه في المباراة السابقة رغم الخسارة وأكد استمرار سياسة منح الفرصة للاعبين البدلاء في مباراة الجزيرة.



ذكر العنبري أن استعدادات فريقه للمباراة مضت بشكل جيد رغم النتيجة السلبية لمباراة الفريق الأخيرة بالبطولة أمام النصر والفترة القصيرة بين المباراتين، ورفض العنبري وصف الأداء أمام النصر بالسيئ، وقال «من وجهة نظري أعتقد أن الفريق أدى مباراة جيدة أمام النصر ورغم الخسارة أنا راض تماماً عن الأداء»، وأضاف «أداء اللاعبين الجيد في مباراة النصر يعطيني الثقة في مقدرة اللاعبين على تقديم مباراة قوية أمام الجزيرة»، ومضى حديثه «أعرف أن الجزيرة من الفرق المرشحة للقب والمنافسة لكن الفريقين يتشابهان في الظروف والغيابات».



وأكد العنبري غياب صانع ألعاب الفريق البرازيلي إيغور كورنادو الذي عانى من بعض الآلام بعد مشاركته في الشوط الثاني لمباراة النصر إضافة إلى قرار الجهاز الفني بإراحة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز استعداداً لمباراة عجمان في الدوري التي تبقت لها أيام قليلة، وقال العنبري «سنتيح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة النصر وسنريح بعض اللاعبين».



طموح متجدد



من جانبه قال مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة إن فريقه سيخوض المباراة بطموح متجدد، وتعويض الخسارة أمام العين، وقد حلل أداء الفريق، في الجولة الماضية، ووضع يده على بعض السلبيات وتم علاجها.

وأضاف: مرة أخرى سنلتقي الشارقة لكن هذه المرة سنخوض بتشكيلة مغايرة تماماً بسبب الاستعدادات الدولية، وليس لدينا مشكلة في هذا الأمر لأنه يمتلك تشكيلة متميزة، منهم مسلم فايز فهو لاعب ذو خبرات طويلة، يثبت دائماً أنه يستطيع اللعب في أي مباراة ومنافسة، وتابع: الكأس فرصة جيدة للبدلاء والشباب صغار السن، وهو كمدير فني سعيد جداً باستعداء لاعبيه إلى المنتخب الوطني، وذلك يؤكد دوماً أن الجزيرة فريق كبير وداعم أساسي للمنتخبات الوطنية. وأوضح أن الغيابات القليلة في صفوف الشارقة لن تمنحهم الأفضلية في المباراة، وهو يركز أن يقدم فريقه مباراة جيدة، ويتوقع عند عودة الدوليين سوف يكون هناك منافسة كبيرة مع الشباب على التشكيلة الأساسية.



قاعدة الاختيار



شدد عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة، على ضرورة منح الفرصة للاعبين بقصد توسيع قاعدة الاختيار حتى يستفيد الفريق مستقبلاً، واستطرد: «بالنسبة لي طالما الفريق يؤدي بشكل جيد فأنا راضٍ حتى لو جاءت النتيجة سلبية في بعض الأحيان، ووجود عدد من اللاعبين قادرين على الأداء بشكل جيد في بطولة كأس الخليج العربي أمر مُهم».