«الأبيض الشاب» يصل إلى جاكرتا استعداداً لنهائيات آسيا

المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للشباب، أمس، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا تأهباً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً التي ستنطلق منافساتها الخميس المقبل، ويلعب خلالها «الأبيض الشاب» ضمن المجموعة الأولى، والتي يبدأ أولى مبارياته في الـ 18 أكتوبر، قبل أن يلتقي الصين تايبيه 21 أكتوبر، على أن يواجه إندونيسيا (المستضيف) 24 أكتوبر في ختام دور المجموعات.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني والتي يترأسها حسن عبد الوهاب القواضي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتضم 23 لاعباً إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطاقم المرافق، قد وصلت إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد سلسلة من التجمعات الداخلية والمعسكرات الخارجية التي خاض من خلالها «الأبيض الشاب» عدداً من المباريات الودية وضعته في أعلى درجات الجاهزية لخوض غمار المحفل الآسيوي الذي يتطلع من خلاله لحجز إحدى بطاقات التأهل كأس العالم للشباب - بولندا 2019.

ويؤدي منتخبنا أولى حصصه التدريبية اليوم بعد الراحة التي فضل الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي ليدوفيك باتيللي منحها للاعبين فور وصولهم إلى مقر الإقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.