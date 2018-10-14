المكتب التنفيذي يستعرض تحضيرات مجموعة الشارقة لكأس آسيا " الإمارات 2019

المصدر: ‎ أبوظبي - البيان الرياضي

عقد المكتب التنفيذي لكأس آسيا " الإمارات 2019" اجتماعا موسعا مع مجموعة الشارقة لبحث تطورات سير الاعمال التنظيمية في المجموعة، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية المتواصلة للمكتب وحرصه على متابعة كاف التحضيرات والتجهيزات التي قامت بها كافة المجموعات.



‎حضر الاجتماع الشيخ احمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجموعة الشارقة وعارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي وعيسى هلال الحزامي مدير مجموعة الشارقة، حيث استهل الشيخ احمد آل ثاني حديثه بالترحيب بالحضور وتمنى التوفيق لجميع العاملين في المجموعة بشكل خاص والمجموعات الاخرى بشكل عام، بالإضافة الى أهمية العمل بشكل دقيق للظهور بأبهى حله في المحفل القاري.

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وقدم عارف حمد العواني شرحا لجدول الاعمال وأكد بأن الهدف تقديم بطولة متميزة تليق بإسم الإمارات والاستمرار في تنظيم البطولات العالمية الناجحة والتي تستضيفها الدولة لما تمثل فرصة للمشاركين في البطولة للعمل ورفع اسم الامارات، وأضاف بأنه قد بدأت مرحلة العد التنازلي للبطولة ومن المهم التركيز على إنهاء جميع الخطوات قبل وقت مناسب حيث قام وفد المكتب التنفيذي بزيارات متواصلة لعدة مجموعات خلال الفترة السابقة، وأكد على أن دور اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة هو التأكد من جاهزية جميع المجموعات، كما استعرض العواني الخطة التسويقية والاعلامية للبطولة وتم التطرق الى الميزانية الموضوعة للمجموعة وجاهزية منصات تواجد الكاميرات والمركز الاعلامي ومرافقه كما تم التطرق لعملية تسجيل المتطوعين خلال القنوات المخصصه لذلك وستكون هناك دورات تدريبية للمتطوعين قبل بداية البطولة، توفير جميع الخدمات والتسهيلات للعاملين في المجموعة والحضور.



‎كما قامت المهندسة اسماء البلوشي مدير الصيانة باستعراض جاهزية المنشآت للبطولة وما تبقى من العمل في مباني كبار الشخصيات والاعلام وغرف تبديل الملابس والتجهيزات الخاصة بالجماهير، وأفادت بأنه سيتم تركيب المقاعد الخاصة بالاعلام وكبار الشخصيات بدءا من الاسبوع القادم، كما تم تأكيد جاهزية الملاعب الخارجية والتي ستستضيف تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة والتي ستكون في نادي الشارقة بسمنان والحزانه وملعب جامعة الشارقة وتم تركيب الإنارة للملعب وسيتم عمل تجربه خلال الايام القادمة للتأكد بشكل كامل من عملها.

وتم اقتراح عمل بروفه فعلية من خلال إقامة إحدى مباريات دوري الخليج العربي على ستاد الشارقة قبل بدء البطولة للتأكد من الجاهزية الكاملة للاستاد وآلية العمل به.

من جهته أكد عيسى هلال الحزامي بأن التجهيزات وصلت للمرحلة النهائية وتركيب المقاعد الخاصة بكبار الشخصيات ومنصة الإعلاميين.

وقال : العمل القائم والتجهيزات جاءت بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب الحاكم والمهندس علي بن شاهين رئيس دائرة الاشغال العامة وسيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ، كما نتوجه بالشكر لجميع المسؤولين في الامارة على الدعم الكبير للمجموعة.