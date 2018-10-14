الرميثي: كلنا وياك يا الأبيض

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجّه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالشكر والتقدير لمختلف الوسائل والمنصات الإعلامية الإماراتية، ودورها الريادي الداعم لسياسة الإمارات الحكيمة، ونهجها الوطني في عكس الصور والمشاهد المشرقة، والتقدم الحضاري الذي تعاصره الدولة بمختلف المجالات، إلى جانب دورها المميز في دعم رياضة الإمارات بكل المحافل الدولية ومختلف الرياضات والفعاليات.

وشدد معاليه على أهمية النقد البنّاء الموضوعي الذي يطرح الحلول وأفكار التطوير، إلى جانب العمل على تقديم كل مقومات النجاح للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، وأن ندعم مسيرته قبل بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» وأثناء البطولة، وتهيئة الأجواء ليصبح الأفضل في آسيا، بما ينعكس إيجابياً على منظومة عمل الاتحاد والمنتخب، مؤكداً أهمية الاستفادة من استضافة البطولة على أرض الإمارات، والخروج بجملة مبادرات وحملات إعلامية تدعم الاستضافة والمنتخب والبطولة بصفة عامة.

ودعا معاليه الجميع إلى ضرورة الوقوف مع المنتخب صفاً واحداً، ودعمه وتحفيزه، ودعوة الوسط الرياضي إلى التفاؤل وإشاعة الأجواء الإيجابية من أجل الوصول إلى نتائج مميزة.

وأكمل معاليه: نتمنى من جميع وسائل الإعلام، انطلاقاً من حرصنا واهتمامنا، العمل بروح واحدة تحت شعار «كلنا وياك يا الأبيض»، وأن نقدم رسائل تحفيزية، ونعمل على تهيئة المناخات المناسبة لقيادة المنتخب للنتائج الإيجابية التي ستثمر عن تفاعل وحضور جماهيري كبير في البطولة، كما نؤكد أهمية أن نمنح الثقة للاتحاد والمنتخب للعمل بروح معنوية جيدة، وأن نكون معهم على يد واحدة، ونرفع شعاراً واحداً نحو هدف واحد، وهو رسالة إعلامية تشجيعية مؤثرة في صفوف الجماهير والمنتخب، والعمل على عكس قيم الإمارات ورسالتها السامية، ورؤى القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً لمسيرة التنمية الرياضية.

ثناء

وأشاد معاليه برسالة ونهج الإعلام الإماراتي الذي اعتبره من أفضل المنصات الإعلامية على صعيد المنطقة والعالم، لما يضمّه من كوادر وخبرات، وما يعاصره من تكنولوجيا ذكية ورقمية ووسائل متقدمة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه جلسة الإعلام الرياضي التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة أول من أمس بنادي ضباط القوات المسلحة، بحضور مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبد المحسن الدوسري، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وعارف حمد العواني، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مدير بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات لكرة القدم، والقيادات الإعلامية الرياضية التي تمثل مختلف الوسائل والمنصات على مستوى الدولة.

أهمية

وشكر معاليه جميع الحاضرين على تفاعلهم مع مبادرة جلسة الإعلام الرياضي للحديث عن أهم المحاور والدور الكبير والرئيس الذي ينتظر الإعلام خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب الرميثي في حديثه عن أهمية دور الإعلام وما يؤديه خلال هذه البطولات لتحفيز المنتخبات الوطنية ودعمها، مشيداً بالعمل الكبير الذي قدّمه لمشاركات المنتخبات في المحافل كافة.

ووجّه معاليه رسائل مهمة وتوصيات هادفة للعمل معاً بروح الفريق الواحد، من أجل إنجاح بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، لتغدو واحدة من أفضل البطولات بتاريخ القارة، والعمل على دعم مسيرة منتخبنا الوطني الذي يعد أحد الفرسان المشاركين في الحدث.

وقال معاليه، في حديثه الذي شمل محاور عدة من خلال الجلسة، مستعرضاً الرؤية العامة التي من شأنها أن تحقق الأهداف: الهيئة ليست لديها السلطة على الإعلام، ولكنها تعده من أهم شركاء النجاح في أي محفل وأي مبادرة وبكل البرامج التطويرية، كما أن كأس أمم آسيا «الإمارات 2019» ليست حدثاً عادياً، وليست مجرد مجموعة مباريات تقام على مدى شهر في أبوظبي ودبي والعين والشارقة، لتعلن في النهاية عن بطل القارة الصفراء، لكنها حدث استثنائي يقام كل 4 سنوات، تتنوع فيه الثقافات واللغات والأهداف، وبالتالي فهو يستحق أن يتم التعامل معه من الجميع بكل اهتمام، وعلى كل المؤسسات أن تقوم بدورها التحفيزي للإسهام في حضور الجماهير إلى المدرجات، والترحيب بالضيوف، ودعم نجاح الحدث بكل الوسائل.

وأضاف معاليه: الهدف الكبير الذي نعمل جميعاً من أجله هو نجاح البطولة تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً وإعلامياً، وهذا الهدف لن يتحقق دون أن نقف معاً، سواء اللجنة المنظمة والمنتخب الوطني والإعلام والجمهور على نفس الأرضية برؤية واحدة وثوابت وطنية مشتركة، قبل وأثناء كأس أمم آسيا لتقديم أجمل صورة لأهم حدث كروي في القارة.

وتابع: نحن جميعاً شركاء في هذا الحدث والرسالة الإعلامية، بما لها من تأثير في الرأي العام، سوف تضطلع بدور مهم من خلال موضوعيتها ودعمها للتنظيم والمنتخب الوطني من الآن حتى المباراة النهائية، وذلك من خلال مجموعة من المحاور.

وأكمل معاليه قائلاً: إن هدفنا جميعاً واحد، وهو المنافسة على اللقب، ومن أجل ذلك لا بد أن نتكاتف جميعاً خلف المنتخب، ليس أثناء البطولة فقط، ولكن أيضاً قبلها بتوجيه رسائل إيجابية تعزز الثقة بنفوس لاعبينا، وتبث الحماس لديهم، وترفع سقف الطموح، وتؤكد الإيجابيات، وإبداء التقدير لمسابقاتنا المحلية، باعتبارها منتجنا الوطني المحلي، وأيضاً التسويق والترويج لها بالصورة المناسبة. وفي السياق نفسه، نحن نرحب بالنقد البنّاء الذي يطرح رؤية شاملة تتضمن الإيجابيات والسلبيات والحلول.

ترويج

وأكد معاليه على اتحاد الكرة ورابطة المحترفين والمؤسسات الإعلامية إعداد برامج وفيديوهات لتغطية تجهيزات البطولة بأفضل صورة، والتعاون مع كل المجموعات والترويج للدولة سياحياً وثقافياً، مع توجيه رسالة سلام وأمان إلى كل شعوب العالم، ودعوة الجميع إلى استثمار هذه المناسبة في التعبير عن الولاء والانتماء إلى الوطن، مع التركيز على قوة الحلم وأهمية الهدف الذي تنتظره كل الجماهير، وهو تحقيق اللقب الآسيوي الأول في تاريخ كرة الإمارات، وهو الأمر الذي يتطلب مساندة ودعم المنتخب في اللحظات الصعبة التي يواجهها في مسيرة التحدي أكثر من مؤازرته في لحظات الفوز.

وقال معاليه: يجب أن نستثمر هذا الحدث في التعبير عن حضارة وتطور ونهضة دولة الإمارات والترويج السياحي لها داخلياً وخارجياً، وإبراز كل عناصر التميز والإبداع التي تعتمدها حكومتنا الرشيدة في الارتقاء بالوطن والمواطن، ورفع مستوى جودة الحياة في الدولة بما يعزز مكانتها على المستوى العالمي.

وأكد ضرورة تسليط الضوء على قيمنا المجتمعية ومبادئنا التي أرساها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على هديه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهي التسامح والعدالة والإنسانية والخير والعطاء، كل ذلك من خلال البطولة.

وتابع معاليه: نحن على ثقة تامة، وأنا هنا أضمن لكم أن البطولة ستحظى بتنظيم يضاهي ويوازي مكانة الإمارات المتقدمة بريادتها العالمية، وبرسالتها في التسامح وعكس الصورة المرموقة لتعايش مجتمعها بسلام ومحبة، كما أن الإمارات تملك بنى تحتية مميزة وشبكة نقل وموصلات ومنشآت سياحية وترفيهية جاذبة في بيئة آمنة بجانب الملاعب والمنشئات الرياضية التي تعد الأبرز والأفضل في المنطقة، ونؤكد لكم أن الملاعب الثمانية المعتمدة لاستقبال مباريات البطولة اكتملت فيها جميع التجهيزات.

دعم المنتخب محور حديث الإعلاميين

شهدت جلسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مع الإعلاميين طرح مجموعة كبيرة من المداخلات والأفكار والمقترحات الثرية، والآراء المهمة من قبل الإعلاميين بداية من محمد الجوكر مستشار تحرير صحيفة «البيان»، الذي أشاد بالجلسة التي أقيمت بحضور كل أقطاب الإعلام الرياضي، بجانب أعضاء الهيئة العامة للرياضة والشباب والاتحاد الإمارات لكرة القدم، مبيناً أن هذه الجلسة تعتبر نوعية، وتقام للمرة الأولى بهذه الصورة.

ومن جهته أشاد علي سعيد الكعبي معلق قنوات أبوظبي الرياضية بتنظيم جلسة خاصة للإعلام الرياضي، للاستماع لآراء وأفكار الإخوة الإعلاميين وإشراكنا في مستقبل كرة الإمارات، مؤكداً أن المنتخب الإماراتي يحتاج بكل تأكيد إلى الدعم من قبل الجميع، خصوصاً أن النتائج التي تتحقق على أرضية الميدان يكمن سرها في الحضور الجماهيري، وأن الثقة التي يمتلكها الجمهور الإماراتي في هذا المنتخب كبيرة، وسنعمل معاً من أجل تحقيق رسالة الأبيض ودعم مسيرته في البطولة.

وقدم أحمد الحوري مدير تحرير شؤون الرياضة في صحيفة «البيان» الشكر لهذه المبادرة، مبيناً أن الإعلام الإماراتي يعد من المنصات المحترفة، كما تقدم الحوري بضرورة أن تتعامل منصات التواصل الاجتماعي كما يجب، ووجه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي على أثر هذا المقترح أن يكون هناك لقاء بين إدارة المنتخب ومنصات التواصل الاجتماعي على مستوى الدولة.

واقترح الدكتور أحمد العوضي محلل في قناة دبي الرياضية أن يتم نشر رسالة وثقافة الإمارات في برنامج رياضي تلفزيوني ينشر بكل دول آسيا المشاركة في البطولة. وأكد المعلق فارس عوض أهمية فرص التطوير ودورها الإيجابي في دعم مسيرة المنتخب، معرباً عن سروره بهذا اللقاء والجلسة المميزة، التي تحتم علينا الوقوف جميعاً صفاً واحداً خلف المنتخب ومساندته في مشواره الآسيوي.

دعم

كما تساءل أسامة الأميري مذيع في قنوات أبوظبي الرياضية لماذا يلعب المنتخب مبارياته الإعدادية خارج الدولة؟ وتمنى أن يلعب المنتخب على أرضه ووسط جمهوره، بما يسهم في الدعم الجماهيري للمنتخب وللبطولة، وعلى أثر ذلك أوصى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي اتحاد الكرة بأن يفتح الأبواب للإعلاميين في المعسكرات الداخلية والمباريات الودية، التي ستقام في شهري نوفمبر وديسمبر المقلبين، ومتابعة عن قرب تحضيرات المنتخب للبطولة الآسيوية، كما أوصى اتحاد الكرة بتشكيل لجنة للروابط الجماهيرية للأندية من أجل دعم المنتخب الوطني ورفع مستوى الحشد الجماهيري في كل مبارياته.

كما تقدم جاسم الشحيمي باقتراح عن تشكيل مركز إعلامي رقمي، يضم جميع المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي، وتجاوباً مع المقترح قام معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بتكليف الإعلامي جاسم الشحيمي بوضع خطة إعلامية رقمية بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للبطولة لصناعة محتوى الإعلام الرقمي من أجل دعم المنتخب الوطني والبطولة.

كما قدم كل من: سامي الأمام، سيف الصيعري، رفعت البحيري عدداً مهماً من المقترحات التي أثرت الجلسة، وأكدت أهميتها وتوقيتها ودورها في تحقيق الرسالة الإعلامية الهادفة لمسيرة المنتخب والبطولة.

تأكيد

بن غليطة: كلنا مسؤولون ومحاسبون

قال مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة: نتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة لدعمها المتواصل للحركة الرياضية، كما نتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، لاهتمامه الكبير وتوجيهاته المستمرة لتقدم كرة الإمارات.

وأضاف: كلنا مسؤولون ومحاسبون، ولا بد أن نشير إلى أن الاتحاد وضع خطة فنية للمنتخب من أجل مشاركته في كأس آسيا، ويتطلع الاتحاد لنجاح هذه الخطة والبرنامج الإعدادي، بدعمكم والنظر بإيجابية كبيرة والالتفاف مع المنتخب تحت شعار «كلنا وياك»، وإيصال الرسائل التحفيزية لكادر المنتخب الوطني من أجل تحقيق النتيجة الأهم والأكبر وهي فرحة الوطن، كما نعدكم بتقبل النقد ومشاركة الجميع بإيصال الرسائل التحفيزية.

وتابع بن غليطة: علينا تأجيل المحاسبة حتى ختام البطولة الآسيوية، وسنكون مستعدين للاستماع لكافة الأصوات والآراء التي ترغب بمحاسبتنا، كما طالب بأن يكون النقد إيجابياً بما يخدم منتخبنا الوطني الذي يعد منتخب الجميع، ولهم الحق في دعمه ومساندته. وتوجه بالشكر والتقدير لمعالي اللواء محمد خلفان الرميثي، ولكافة المشاركين في جلسة الإعلام الرياضي. أبوظبي - البيان الرياضي

خطط

العواني يستعرض تحضيرات البطولة

استعرض عارف حمد العواني عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مدير بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» استعدادات اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، مؤكداً أن هناك خططاً مشتركة مع القنوات التلفزيونية لتقديم برامج وتغطية تناسب مكانة وأهمية الحدث وتدعم مسيرة المنتخب، مؤكداً أن مراحل العمل التنظيمي تتواصـل في ظل جهود متميزة من كل المجموعات. أبوظبي - البيان الرياضي