النهائي الحلم بـ100 درهم فقط

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حضور نهائي كأس العالم للأندية في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي خلال ديسمبر المقبل، حلم، أصبح بالإمكان تحقيقه، ووفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فإن 100 درهم فقط ستكون كافية لحضور النهائي، وهي قيمة التذكرة المخصصة لحضور ختام العرس العالمي ضمن تذاكر الفئة الثالثة، لكن تلك القيمة، لا تضمن مقاعد وخدمات مميزة في المباراة. وفي المقابل تبلغ قيمة تذكرة كبار الشخصيات، 1950 درهماً، وتذكرة الفئة الأولى، وقيمتها 400 درهم، والفئة الثانية، 200 درهم.

أما مباراة ريال مدريد في الدور قبل النهائي، وهو الفريق صاحب الشعبية الأكبر في المونديال، فتبلغ قيمة تذكرة كبار الشخصيات، 1450 درهماً، وتذكرة الفئة الأولى 300 درهم، والفئة الثانية 150 درهماً، والفئة الثالثة 75 درهماً.

وبالنسبة لباقي المباريات والتي يبدأ فيها العين ممثل الكرة الإماراتية، مشواره أمام ويلنغتون النيوزيلندي، باستاد هزاع بن زايد، فتبلغ قيمة تذكرة كبار الشخصيات 500 درهم، والفئة الأولى 100 درهم، والثانية 50 درهماً، والثالثة 25 درهماً.