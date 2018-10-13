علي مبخوت وأحمد خليل ومحمد أحمد خارج قائمة ودية فنزويلا

المصدر: البيان الالكتروني

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، عودة الثلاثي علي مبخوت وأحمد خليل ومحمد أحمد، إلى الإمارات، لمواصلة برنامجهم العلاجي مع الأندية وبالتنسيق مع الكادر الطبي للمنتخب.

فيما تم استدعاء مهاجم الجزيرة أحمد ربيع، لقائمة "الأبيض" استعداداً لمواجهة منتخب فنزويلا صاحب المرتبة 31 عالمياً يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على ستاد لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية.

ستكون مواجهة فنزويلا، هي الودية الثانية لمنتخبنا خلال المعسكر الحالي في برشلونة، والذي انطلق يوم 6 أكتوبر الجاري، وشهد تعادل منتخب الإمارات، 1-1 مع منتخب هندوراس يوم الخميس المقبل، في المواجهة الودية الأولى.

الجدير بالذكر، أن المعسكر الحالي، يأتي ضمن خطة تحضيرات منتخبنا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، والتي سيلعب فيها "الأبيض" بالمجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلند.