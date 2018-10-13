هل يشارك الفجيرة في الدوري السعودي؟

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

رفض التشيكي ايفان هاشيك مدرب الفجيرة التعليق على ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن مشاركة الفجيرة في الدوري السعودي خلال المواسم القادمة.

ووصف مدرب الذئاب الفكرة في حد ذاتها بالممتازة والمهمة وأنها تجلب منافسة قوية بالدوري السعودي لكنه عاد وقال للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم إنه لا يعلم شيئاً عن مشاركة فريقه من عدمها خارج الامارات وأن جل تركيزه حالياً منصب في كيفية قيادة فريقه للبقاء في دوري الخليج العربي ولا يدري كذلك ما إذا كان في المستقبل أو في الموسم المقبل سيشارك الفجيرة أم لا .

وحول لقاء الامارات غداً ضمن الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي قال هاشيك ان فريقه سيفتقد لجهود اللاعب عمر كوسوكو والمهاجم إبراهيم سرحان للإصابة .