الرميثي يطلع على ملف ترشح عزت لرئاسة الآسيوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استقبل معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدكتور عادل بن محمد عزت المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في انتخابات الدورة المقبلة، والوفد المرافق له، وذلك يوم الأربعاء الماضي في مقر مجلس أبوظبي الرياضي.

واطلع معاليه على ملف ترشح الدكتور عادل عزت لرئاسة الاتحاد الآسيوي وبرنامجه الانتخابي في الدورة المقبلة وما يتضمنه من خطط ومحاور فاعلة لقيادة دفة الهرم الآسيوي الكروي.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون ومناقشة فرص التطوير في منظومة الكرة الآسيوية، والمبادرات الهادفة للارتقاء بمسابقات القارة الصفراء، وانعكاسها الكبير على التجربة الاحترافية التي تعاصرها الاتحادات الوطنية في قارة آسيا، مشيداً معاليه بالعلاقة المتميزة التي تجمع الإمارات مع مختلف الاتحادات والمؤسسات الرياضية بالعالم.

كما أقام معاليه على هامش الاستقبال مأدبة عشاء للدكتور عادل عزت والوفد المرافق له.

حضور

حضر اللقاء والمأدبة مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وحمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين وأحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم وفارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم والدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة بني ياس لكرة القدم ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية ومحمد البادع رئيس اللجنة الإعلامية لكأس آسيا 2019، وأحمد القبيسي مدير التسويق والفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي وناصر بن ثعلوب الدرعي مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة، وعادل اليعقوبي رئيس قسم العلاقات العامة في مجلس أبوظبي الرياضي.