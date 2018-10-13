ترشيح «لجنة المحترفين» لجائزة أفضل دوري متطور في آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومنظمة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية عن ترشيح لجنة دوري المحترفين لجائزة أفضل دوري في القارة ضمن الاتحادات المتطورة، واختير دوري الخليج العربي ضمن أفضل 10 بطولات للدوري في القارة في قائمة ضمت عددًا من أعرق المسابقات المحلية في آسيا من دول كاليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وأستراليا والصين وتايلند وأوزبكستان.

تم تقييم المرشحين في 11 جانباً من ضمنها الإدارة، الأداء المالي، المسابقات، التسويق والترويج والإعلام والاتصال، وركزت نتائج التقييم على الجوانب الإدارية والتنظيمية بصورة أكبر من الجانب الفني للدوري.

ومن المنتظر الكشف لاحقًا عن قائمة نهائية تضم 3 مرشحين عن كل فئة، ويتم دعوتهم لحضور حفل جوائز مؤسسة صناعة الرياضة المقرر في بانكوك 19 و20 نوفمبر المقبل.

وكانت لجنة دوري المحترفين فازت بجائزة أفضل منظمة كرة قدم، من الاتحاد الآسيوي ضمن مسابقة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية العام الماضي.