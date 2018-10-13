أروابارينا: لم أتردد في قبول عرض شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قدم نادي شباب الأهلي رسمياً، مساء أمس، مدربه الجديد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي يخلف المدرب التشيلي خوسيه سييرا، بعدما تم إنهاء تعاقده مع النادي بالتراضي، وتبلغ مدة عقد أروابارينا موسمين، وأكد خالد بوحميد عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي شباب الأهلي خلال المؤتمر الصحافي، أمس، أن أروابارينا معروف للجميع في دورينا، بعد تجربته الناجحة مع الوصل، وقال: «نحن حريصون على دعمه، ونتمنى له التوفيق، ونشكر سييرا على الجهد الذي بذله مع الفريق، ولكن لم يحالفه التوفيق، وتحدثنا معه في محاولة لتصحيح الوضع، كما لم يكن هناك وقت محدد لتغيير الجهاز الفني، لكننا تدخلنا في التوقيت المناسب لإنهاء التعاقد بالتراضي، بعدما تأكدنا أن الجهود المبذولة غير كافية لإعادة الفريق إلى وضعه المعروف، إلى جانب أن الوقت لا يزال طويلاً على نهاية الدوري».

سعادة

وأعرب أروابارينا عن سعادته بتولي مهمة تدريب شباب الأهلي، وقال: «أنا سعيد بوجودي هنا، بعد تجربتي الأخيرة مع الوصل، وكل شيء حدث بسرعة، بعدما تلقيت عرضاً من نادي شباب الأهلي، ووافقت على الفور من أجل العودة إلى دوري الخليج العربي، وذلك برغبة متبادلة من النادي ومني».

أعرف اللاعبين جيداً والدوري لا يزال في بدايته

وأضاف: «لدينا لاعبون على مستوى عالٍ، ويجب أن نعمل كمجموعة، ولدينا عمل كبير سنقوم به، والجميع يجب أن يقدم كل ما لديه سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، حتى نظهر بالصورة التي ينتظرها الجميع، وبروح الفريق الواحد سنحقق المطلوب، خاصة أنني أعرف أغلب اللاعبين في الفريق لكن لم أتولَّ تدريبهم، وأتوقع أن أتعرف عليهم بصورة أكبر خلال التدريبات والمباريات».

أمنية

توجّه المدرب بالشكر إلى إدارة شباب الأهلي على تفكيرهم في التعاقد معه، وقال: «شباب الأهلي من الأندية التي يتمنى أي مدرب أن يتولى تدريبه، وأتمنى أن نحقق البطولات، وشاهدت العديد من اللاعبين المميزين في شباب الأهلي، عندما توليت تدريب الوصل؛ لأنني دائماً لا أفكر فقط في فريقي، بل أتابع الأندية الأخرى، ولديّ فكرة عامة عن شباب الأهلي. وتابع قائلاً: «علينا العمل فقط بقوة، وأتعرف على اللاعبين وإمكاناتهم، لكن العمل الأساسي أن نعمل كمجموعة واحدة، وتولي المهمة وسط الموسم لا يرفع عني ضغط تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات، ولا أعتقد أنها ستكون عذراً لأي نتائج سلبية، وبالتأكيد أي مدرب يتمنى الوجود خلال فترة الإعداد، لكن لم يمر الكثير من الموسم».

أرقام

وعن التفكير في نقاط المباريات قال: «الحديث عن الأرقام أو تحقيق عدد نقاط معين للفوز باللقب لا نفكر فيه، سنبدأ المهمة والفريق في ترتيب متأخر، لكننا سنلعب حتى آخر مباراة في المسابقة، والدوري هذا الموسم بدأ بقوة، لكن الفوارق عن العين والشارقة في الصدارة ليست كبيرة، ومن الممكن تعويضها، شاهدت معظم مباريات الدوري ومستويات الفرق متقاربة، والدليل صعود بعض الفرق التي لم تحقق إنجازات من قبل، وفي النهاية المباريات تحسم من خلال تفاصيل صغيرة».

وأكد أروابارينا أنه لم يتلقَّ عروضاً من أندية دورينا سوى من شباب الأهلي، ولا صحة لتوقع أية عروض من الوصل أو النصر، وقال إن «كل شيء حدث بسرعة، ولم أتردد في الموافقة على عرض شباب الأهلي».