«الأولمبي» يتعادل مع نظيره المصري ودياً

المصدر: دبي- عدنان الغربي

حسم التعادل السلبي تجربة منتخبنا الأولمبي مع نظيره المصري، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي.

ويخوض منتخبنا تجربته الودية الثانية أمام المنتخب المصري الاثنين المقبل، ضمن معسكره الداخلي الذي يقام من 6 إلى 15 الجاري في أولى محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي تنطلق اعتباراً من شهر مارس المقبل، وتسحب قرعتها في السابع من نوفمبر المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور.

وجاءت المباراة متكافئة في شوطها الأول، ونجح منتخبنا في انتزاع الأفضلية من المنتخب المصري بعد ربع ساعة من اللعب وهدد مرماه ببعض الفرص أبرزها تسديدة محمد جمعة في الدقيقة 28، فيما تميز أداء المنتخب المصري بالاندفاع البدني والانتشار الجيد على أرضية الملعب، وترابط الخطوط الثلاثة، ما مكنه من تهديد مرمى منتخبنا أكثر من مرة عن طريق مصطفى محمد وناصر ماهر وطاهر محمد، لكن التعادل السلبي فرض نفسه على الشوط الأول.

ودخل المنتخب المصري الشوط الثاني بقوة وكان قريبا من افتتاح التسجيل من رأسية ناصر منسي التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 48، ثم من تسديدة طاهر محمد صدها القائم في الدقيقة 69، في المقابل اكتفى منتخبنا ببعض المحاولات الهجومية.