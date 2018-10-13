حتا يتصدر تمهيدي الكأس الغالية برباعية العروبة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

انفرد حتا بصدارة المجموعة الثانية لمسابقة تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم حاصداً العلامة الكاملة بست نقاط بفوزه أمس على العروبة في عقر داره 4 - 1 تبادل إحراز الرباعية لكل من البرازيليين جيلمار ومواطنه لوان سانتوس «هدفان لكل لاعب» وجاءت الأهداف في الدقائق 7 (ركلة جزاء)، 38،65، 85، فيما أحرز يتيمة العروبة أديلسون بيريرا «ق 45».

وفي المباراة الثانية استعاد مصفوت نغمة الانتصارات محققاً فوزه الأول بتجاوزه التعاون بهدفين دون رد، سجلهما كل من عبد الله جاسم والفرنسي فاتري ساخي في الدقيقتين 13، 57 ليصل مصفوت إلى ثلاث نقاط من مباراتين. وتستكمل مباريات الجولة اليوم ويلعب في المجموعة الأولى دبا الحصن المتصدر بثلاث نقاط مع جاره خورفكان الذي يخوض مباراته الرسمية الأولى هذا الموسم، ويبحث كل من العربي والحمرية في لقائهما اليوم عن الفوز الأول بعد تعرض العربي للهزيمة أمام مسافي وخسارة الحمرية على يد دبا الحصن.