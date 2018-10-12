منتخبنا الأولمبي يتعادل مع نظيره المصري ودياً

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حسم التعادل السلبي (0-0) تجربة منتخبنا الأولمبي مع نظيره المصري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الاهلي.

ويخوض منتخبنا تجربته الودية الثانية أمام المنتخب المصري بعد غد، وذلك ضمن معسكره الداخلي الذي يقام من السادس إلى 15 أكتوبر الجاري في أولى محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، التي ستنطلق اعتباراً من شهر مارس المقبل، وستسحب قرعتها في السابع من نوفمبر المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور.



وجاءت المباراة متكافئة في شوطها الأول، حيث نجح منتخبنا في انتزاع الأفضلية من المنتخب المصري بعد ربع ساعة من اللعب وهدد مرماه ببعض الفرص أبرزها تسديدة محمد جمعة دق 28، فيما تميز أداء الفراعنة بالاندفاع البدني والانتشار الجيد على أرضية الملعب وترابط الخطوط الثلاثة ما مكنه من تهديد مرمى منتخبنا أكثر من مرة عن طريق مصطفى محمد وناصر ماهر وطاهر محمد لكن التعادل السلبي فرض نفسه على الشوط الأول.

ودخل المنتخب المصري الشوط الثاني بقوة وكان قريباً من افتتاح التسجيل من رأسية ناصر منسي التي ارتطمت بالعارضة دق 48 ثم من تسديدة طاهر محمد صدها القائم دق 69 ، في المقابل اكتفى منتخبنا ببعض المحاولات الهجومية البسيطة.