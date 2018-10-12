جائزة «عاصمة الرياضة العالمية 2019» تغازل أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الرياضي للعواصم والمدن العالمية (ACES) عن تأهل العاصمة أبوظبي للمرحلة النهائية لجائزة «عاصمة الرياضة العالمية 2019»، بعد أن انحصرت المنافسة بينها وبين تايبيه.

كما سيتم الكشف عن العاصمة الفائزة من بينهما في 5 ديسمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وفد الاتحاد الرياضي للعواصم والمدن العالمية (ACES) بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، وتحدث خلاله جان فرانسيسكو لوباتيللي رئيس الاتحاد الرياضي للعواصم والمدن العالمية ومؤسس الجائزة، وهوجو ألونسو الأمين العام للاتحاد والجائزة، وذلك على هامش المرحلة التقييمية النهائية، كما حضر المؤتمر الصحفي عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الذي استقبل الوفد ورحب بحضورهم إلى أبوظبي، كما قدم لهم درع المجلس تقديراً لدورهم في دعم الحركة الرياضية الدولية.

ويزور وفد مقيمي الجائزة، الذي يضم 9 من أبرز المختصين والخبراء الرياضيين من دول: إسبانيا وإيطاليا والصين وهولندا وسلوفاكيا وأسكتلندا والبرتغال والتشيك، مدينة زايد الرياضية بمرافقها وصالاتها وملاعبها المختلفة وحلبة مرسى ياس ومنتجع الفرسان الرياضي، وملعب أبوظبي للغولف، وعدداً من المنشآت الرياضية الأخرى، إلى جانب الاطلاع على خطط تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية، التي تمثل حجر الزاوية في معايير الاختيار.