الرفاعي.. من المؤسسات إلى دوري الكبار

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

لم يكن المصري عبد الله الرفاعي «23 عاماً» مدافع فريق الظفرة يتوقع قبل أشهر قلائل، أن يكون أحد نجوم دوري المحترفين في نسخته الحالية، لكن حلم حياته، حسب قوله، أصبح حقيقة بفضل قانون «الفئات الأربع» والخاص بالسماح لأبناء المواطنات وحاملي الجوازات ومواليد الدولة والمقيمين بالانضمام إلى الأندية، ما جعل الرفاعي يتحول من دوري المؤسسات إلى حيث الأضواء والشهرة.

وكانت بداية انضمامه لنادي الوحدة في أغسطس الماضي، والذي أعاره للظفرة الذي رحب به ومنحه مقعداً أساسياً في التشكيلة، ومن المفارقات أن الرفاعي بعد توقيعه بـ 72 ساعة وجد نفسه أساسياً في مباراة ضد العين، وحافظ بعدها على مقعده لتكون محصلته 4 مباريات متتالية شارك فيها لمدة 360 دقيقة، ومقدماً خلالها مستوى لفت به الأنظار.

وبعد أن حقق حلم الاحتراف، فإن الرفاعي يحلم بالأفضل، ويقول بتواضع وثقة، إنه مازال في بداياته لكن يعلم أنه لا مستحيل في كرة القدم.

عن تجربة اللاعب المصري في الدوري الإماراتي قال الرفاعي: هناك العديد من التجارب الناجحة وأن ما يقدمه حالياً حسين الشحات مع العين تأكيد على هذا النجاح، وأضاف: اللاعب المصري يمكنه التألق في دوري الخليج العربي لأن الأجواء مساعدة على تقديم الكثير، هنا لا شعور بالغربة في الإمارات، كما أن وجود جالية مصرية كبيرة على أرض الإمارات.