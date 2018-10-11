تعادل منتخبنا وهندوراس ودياً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم، 1-1 مع نظيره منتخب هندوراس، في التجربة الودية التي جمعت المنتخبين ضمن معسكر "الأبيض" الحالي المقام في مدينة برشلونة الأسبانية.

تقدم منتخب هندوراس بهدفه في الدقيقة 18 عن طريق روميل كيوتو، وتعادل عمر عبد الرحمن، لمنتخبنا في الدقيقة 32، بتمريرة من قائد "الأبيض"، إسماعيل مطر.

من المقرر أن يلتقي منتخبنا مع نظيره منتخب فنزويلا يوم 16 أكتوبر الجاري، في ثاني تجاربه الودية خلال المعسكر الخارجي، والذي يأتي استعدادا للمشاركة في نهائيات كاس آسيا "الإمارات 2019"، والمقررة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

يذكر أن منتخبنا، بدأ المباراة بتشكيلة، ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى، وإسماعيل أحمد، خليفة مبارك، محمد برغش، محمود خميس، علي سالمين، عامر عبد الرحمن، خميس إسماعيل، عمر عبد الرحمن، خلفان مبارك وإسماعيل مطر.