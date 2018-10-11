الوصل يجدد الثقة بمدربه كونتيروس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أصدرت شركة الوصل لكرة القدم، بياناً مساء اليوم لتوضيح بعض الأمور المثارة في الشارع الرياضي في الفترة الأخيرة، على خلفية سوء النتائج التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية، وجددت من خلاله الثقة بالجهاز الفني الحالي، بقيادة المدرب الأرجنتيني جوستافو كونتيروس.



جاء في البيان: "انطلاقاً من إيماننا الراسخ بمبدأ الشفافية والمصداقية في طرح الحقائق، فإن شركة الوصل لكرة القدم تود أن توضح للشارع الرياضي بشكل عام وجمهور الوصل العزيز بشكل خاص حقيقة ما يثار حالياً من أخبار وتصريحات ليس لها أي أساس من الصحة متعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي".



أضاف البيان: "أولا، يستنكر مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، ما تقوم به بعض الجهات الإعلامية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من بث شائعات وأكاذيب حول النادي ومنتسبيه، وعليه فإن إدارة شركة الكرة بالنادي تؤكد على عدم صحة الأخبار التي ترددت في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد النادي مع مدير فني جديد وأن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مستمر في قيادة الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة".



تابع البيان: "ثانيا، أن شركة الكرة تكرر الدعوة إلى الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً إلى الترفع في القول والفعل وتحري الدقة والصدق والالتزام بالمعايير المهنية فيما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بالنادي وكافة منتسبيه خلال هذه المرحلة الهامة، مجددين إعلاننا السابق بأن الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن النادي وأخباره متمثلة في المتحدث الرسمي أو مكتب النادي الإعلامي أو رئيس مجلس الإدارة فقط، ومن ثم فلا صحة لهذه الأخبار التي ترددت مؤخراً والتي نرفضها شكلاً وموضوعاً".

أختتم البيان: "ثالثا، أن شركة الكرة بالنادي قد كلفت محاميها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الإشاعات المغرضة التي تستهدف النادي وتسعى إلى عرقلة مسيرته خلال الفترة الحالية وذلك من أجل حفظ كافة حقوق النادي وجماهيره".