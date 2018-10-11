شباب الأهلي ينهي عقد سييرا بالتراضي ويتعاقد مع أروابارينا

المصدر: دبي ـــ إيهاب زهدي

أنهى شباب الأهلي رسمياً، تعاقد التشيلي خوسيه سييرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالتراضي، وتعاقد مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل السابق، والذي يصل إلى دبي مساء اليوم، ويقود تدريبات شباب الأهلي غداً.

من المقرر أن يتم تقديم أروابارينا رسمياً في الخامسة من مساء غداً، في المؤتمر الصحفي الذي يعقده شباب الأهلي بملعب النادي فرع العوير، ويتحدث من خلاله المدرب عن عمله المقبل مع الفريق، بداية من لقاء عجمان يوم الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي.

الجدير بالذكر، أن شباب الأهلي، عاد إلى التدريبات مساء اليوم، بعد حصول لاعبيه على راحة لمدة يوم واحد، عقب الفوز على الوصل بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من كأس المحترفين، وقاد المران المعد البدني بالنادي.