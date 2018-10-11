أبوظبي تتأهل للمرحلة النهائية في تقييم جائزة "عاصمة الرياضة العالمية 2019"

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الرياضي للعواصم والمدن العالمية (ACES) عن تأهل العاصمة أبوظبي للمرحلة النهائية لجائزة "عاصمة الرياضة العالمية 2019" بعد أن انحصرت المنافسة بينها وبين تايبيه عاصمة تايوان، وسيتم الكشف عن العاصمة الفائزة من بنيهما في 5 ديسمبر القادم في العاصمة الفرنسية باريس.

ويزور وفد مقييمي الجائزة الذي يضم 9 من أبرز المختصيين والخبراء الرياضيين من دول: (إسبانيا وإيطاليا والصين وهولندا وسلوفاكيا واسكوتلندا والبرتغال والتشيك)، مدينة زايد الرياضية بمرافقها وصالاتها وملاعبها المختلفة وحلبة مرسى ياس ومنتجع الفرسان الرياضي، وملعب أبوظبي للجولف وعدد من المنشآت الرياضية الأخرى بجانب الاطلاع على خطط تنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تمثل حجر الزاوية في معايير الاختيار.