سالمين يحتفل بميلاده قبل «الهنا بسنة»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أقام سالمين خميس مدافع شباب الأهلي، احتفالاً خاصاً بمناسبة عيد ميلاده الـ 27، وسط حضور مميز من مجموعة من أقرب الزملاء في الفريق، وبعض من أصدقائه من أندية لاعبي الفرق الأخرى، ومن خارج الوسط الرياضي.

الطريف أن نجمة الحفل، كانت الكعكة الضخمة الفريدة، التي كتب عليها اسم سالمين بالحجم الكبير المجسم، ونظراً لارتباط شباب الأهلي بمواجهة الوصل في نفس تاريخ ميلاده، وهي المباراة التي شارك فيها سالمين وفاز بها شباب الأهلي بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي، قرر سالمين أن يقيم الاحتفالية قبل «الهنا بسنة» وساعات من الموعد الحقيقي لتاريخ ميلاده.