«العصف الذهني».. نافذة جديدة لجمهور كلباء

المصدر: كلباء - علي الظاهري

نظم نادي اتحاد كلباء جلسة عصف ذهني تهدف إلى تعزيز العلاقة مع الجمهور عبر الاستماع إلى آراء محبي النادي ومقترحاتهم وتطلعاتهم تجاه المرحلة المقبلة، وأقيمت الجلسة أول من أمس في مقر النادي بحضور المهندس حسن الدرمكي مدير التسويق، وعبدالله إبراهيم الدرمكي المسؤول الإعلامي، وعماد مكاوي مدير الاستاد.

وقال حسن الدرمكي إن جلسة العصف الذهني تعتبر نافذة جديدة أمام الجماهير للوقوف على أبرز متطلبات محبي «النمور» بما يساهم في توفير الأجواء المثالية لهم لمساندة الفريق الأول للكرة باعتبارهم جزءاً من قصة النجاح.

‎وذكر الدرمكي أن أبرز ما تم التطرق إليه في جلسة العصف الذهني هو سبل تعزيز روح الانتماء للقلعة الصفراء عبر إطلاق الشعارات الإيجابية الهادفة إلى بث الحماس لدى الفريق في مشواره بدوري المحترفين، كما تم مناقشة بعض الأفكار الخاصة بتحسين الخدمات على المدرجات بما لا يتعارض مع قوانين لجنة دوري المحترفين. ‎

وأشار الدرمكي إلى أن الجمهور أبدى ارتياحه حيال عمل المنظومة في النادي كما حرص بعض المشجعين على التواصل بالهاتف بعد نهاية جلسة العصف الذهني الذين لم يتمكنوا من الحضور، مشيداً بالعلاقة الحالية بين الجمهور والنادي ما يؤكد أن الجميع يعمل ضمن أسرة واحدة.