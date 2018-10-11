الزعيم يحسم ديربي الكأس مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

رفع العين رصيده إلى 6 نقاط في دور المجموعات لكأس الخليج العربي، ويأتي في المركز الثاني خلف النصر في المجموعة B، بعدما تخطى منافسة الجزيرة 2/0 أمس في لقاء الجولة الثالثة، الذي جمع بين الفريقين على استاد محمد بن زايد، وتجمد رصيد فخر أبوظبي إلى 4 نقاط، في المركز الثالث.

دخل الفريقان بتشكيلة يغلب عليها طابع الشباب، في ظل استدعاء اللاعبين الدوليين إلى معسكرات المنتخبات الوطنية، جاء شوط المباراة الأول سلبياً بالرغم من سعي الفريقين هز الشباك، وشهدت الدقيقة 45 أخطر فرصة للاعب الجزيرة أحمد ربيع، لكنها أهدرت، في مقابل 3 فرص حقيقية للزعيم لينتهي الشوط سلبياً. ومع ضربة بداية الشوط الثاني أهدرت فرصة للزعيم ولم يستغل شيوتاني عرضية جمال معروف ق46.

وتسديدة قوية للبرازيلي كايو ق57، وفي الدقيقة 59 حسم كايو الأمور بتسجيله الهدف الأول في المباراة، وتألق عادل بوبكر في التصدي لتسديدة قوية من جانب محمد عبدالرحمن ق74، وأضاف جمال معروف الهدف الثاني ق 90+4.

وفي مباراة أخرى، أكد النصر صحوته بتغلبه على الشارقة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس لحساب الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، وبهذه النتيجة حافظ العميد على صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، واقترب من اقتلاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي، فيما يواصل الملك تذيّل المجموعة برصيد خالٍ من النقاط. وجاءت أهداف المباراة من أقدام الفرنسي يوهان كاباي (ق37) ومحمد العكبري (ق54) والإسباني نيغريدو (ق55).

وقدم النصر مباراة قوية دفاعاً وهجوماً، وسيطر على مفاتيح اللعب ولم يفسح المجال أمام الملك لانتزاع السيطرة منه رغم التغييرات الهجومية التي قام بها المدرب عبد العزيز العنبري.