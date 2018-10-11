دبا يحقق فوزه الأول من بوابة كلباء

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

حقق دبا الفجيرة فوزه الأول في مسابقة كأس الخليج العربي، منعشاً آمال الصعود والترقي للمرحلة الثانية بعد فوزه الصعب على جاره كلباء بهدف وحيد، حمل توقيع المحترف المغربي يحيى جبران من ركلة جزاء في الدقيقة 20، ليصل النواخذة برصيدهم إلى 3 نقاط متخلياً عن مركزه الأخير ومتقدماً نحو المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد كلباء عند النقطة.

بدأت المباراة سريعة بين الفريقين مع أفضلية لدبا الذي هدد مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة، وفي المقابل اعتمد كلباء على المرتدات التي لم تخلُ من خطورة، وتشهد الدقيقة 19 احتساب حكم المباراة ناصر العلي ركلة جزاء إثر عرقلة محترف دبا المغربي إدريس فتوحي من قبل المدافع راشد غلوم، نفذها المحترف المغربي الآخر يحيى جبران بنجاح على يمين حارس كلباء محمد حسين ومحرزاً هدف المباراة الوحيد، ونشط كلباء بغية إدراك التعادل، حيث قاد شاهين سرور عدة طلعات كاد من إحداها أن يصيب المحترف الايفواري جيوفاني مرمى الحارس عبد الله حسن الذي تألق في إبعاد الكرة بأعجوبة.

وفي الشوط الثاني واصل جيوفاني مسلسل إهدار الأهداف، ليتم استبداله ويحل بديلاً عنه تومي، وكان فتوحي قد نفذ ركلة ثابتة في الدقيقة 48، تألق في إبعادها الحارس محمد حسين وحاول كلباء إدراك التعادل، وقام اللاعب البديل محمد عبد الغني بتسديد ضربة قوية لم يكتب لها النجاح في الدقيقة 45، لينتهي اللقاء بفوز دبا على كلباء بهدف.