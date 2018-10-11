مدرب الوحدة: الخبرة حطمت «الجدار البرتقالي»

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أكد الروماني ريجكامب المدير الفني للوحدة أهمية الفوز الذي حققه فريقه على مضيفه عجمان أول من أمس وتصدر به مجموعته الأولى في كأس الخليج العربي، واعترف في الوقت نفسه بأن مستوى «العنابي» لم يكن مرضياً، وأرجع ذلك للطريقة الجيدة التي دافع بها فريق عجمان الذي كان دفاعه كالجدار القوي، حيث نجح في دفاع المنطقة الكاملة، واعتمد بشكل كبير على إغلاق المساحات، ولكن خبرة لاعبي الوحدة تغلبت على هذا الوضع نوعاً ما، وكان يمكن أن نحقق نتيجة أفضل.

انضباط

وأوضح ريجكامب أن فريقه يتميز بالانضباط الفني وبرغم النقص الكبير في اللاعبين الأساسيين، إلا أن الفريق نجح في المهمة في وجود المحترفين الأجانب الأربعة، ونفى أن يكون فوز فريقه بسبب نقص الأجانب في فريق عجمان الذي لعب بمحترف أجنبي وحيد، وقال إن مستوى فريقه سيكون أفضل لو أشرك «البرتقالي» جميع محترفيه الأجانب.

وقال ريجكامب إن جميع المباريات لا تحتمل أي نوع من الاسترخاء أو الاستهتار مهما كانت ظروف الفريق المنافس، مؤكداً أن كأس المحترفين فرصة لجميع اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم، وقال إنه لا يهتم باسم الفريق الذي يواجهه وتركيزه ينصب على فريقه.

سبب

من ناحيته، أوضح المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الوحدة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، رغم الخسارة بهدف، في مباراة كان الفوز فيها سيمنحه الصدارة، مشيراً إلى الندية التي أظهرها عجمان للوحدة رغم مشاركة محترف أجنبي وحيد مقابل 4 أجانب في الوحدة، وقال إن فريقه أهدر فرص التعديل على أقل تقدير، وقال الرمادي إنه دفع بتشكيلة جديدة في المباراة مختلفة تماماً عن التي خاض بها مباراة بني ياس قبل 5 أيام، مراعاة لجدول المباريات المقبلة، حيث يخوض فريقه 7 مباريات في أقل من شهر، وكان لا بد من توزيع اللاعبين ومنحهم فرصة راحة مناسبة، حفاظاً على سلامتهم، وتفادي تعرضهم للإصابات، وهذا هو الأهم بالنسبة له أكثر من الحصول على صدارة المجموعة الأولى لـ«كأس المحترفين».

وأشار الرمادي إلى إن التشكيلة التي خاضت المباراة وغلب عليها عناصر الشباب، أثبتت جماعية الأداء والفريق لعب بندية وكان أفضل في بعض الفترات، وأبدى الرمادي حزنه على ضياع فرص سهلة بشكل غريب.

ودافع الرمادي عن اختياراته في الدفع بمحترف أجنبي وحيد «فاندر فييرا»، مشيراً إلى أن الدفع بتشكيلة واحدة في جميع المباريات خلال وقت وجيز ليس في مصلحة الفريق ولا اللاعبين أنفسهم، وإن المحافظة على سلامة اللاعبين أمر مهم للغاية، وقال إنه كان أمام خيارين، المزج بين تشكيلة مباراة بني ياس مع عناصر جديدة أو اختيار تشكيلة جديدة يمنح فيها الفرصة لوجوه جديدة وعناصر شابة مثل خالد الزري الذي كسبه الفريق في هذه المباراة وكذلك سيف عبد الرزاق، وقال إنه فخور بالعناصر التي اختارها للمباراة، لافتاً إنه لم يشغل نفسه بمشاركة 4 أجانب في الوحدة وكان حريصاً على اختياره للعناصر الشابة، وقال إن عجمان لا يهاب أي فريق واعتاد على مواجهة المنافسين واللعب بكل جراءة، وأوضح الرمادي أن الأمل كبير في تحقيق التأهل برغم الخسارة الأولى، نظراً لصعود 4 فرق من كل مجموعة.

هدف

أكد الروماني ريجكامب تركيزه على جميع المسابقات، ولكن الدوري يعتبر هو الأهم، والمطلوب بالنسبة له تجهيز أكبر عدد من اللاعبين لجميع المباريات، خاصة أن الفريق لديه 9 لاعبين يرتبطون بالمنتخبات الوطنية. وعبّر عن رضاه عن اللاعبين الشباب الذي يشاركون مع الفريق.

مراد باتنا: فزنا بأقل مجهود

قدم مراد باتنا المحترف المغربي في فريق الوحدة، الشكر لزملائه اللاعبين والجهاز الفني، على ما يقدمه الفريق هذا الموسم، مشيداً بالفوز الذي تحقق على عجمان، مشيراً إلى أن تصدر المجموعة والاقتراب من التأهل مبكراً في كأس المحترفين، يزيد الثقة في جميع اللاعبين، لتقديم موسم جيد.

وقال إن مباريات كأس الخليج العربي، تساعد في اكتشاف مزيد من اللاعبين، خاصة أن الوحدة لديه عناصر شابة مميزة، وأوضح باتنا أن فريقه فاز على عجمان بأقل المجهود، ولا يقلل ذلك من فريق عجمان، وقال إن الوحدة قادر على التعامل مع كل مباراة بما يجب.

وقال إن تركيزهم على جميع المسابقات، ورغم غياب اللاعبين الدوليين، يسير الفريق بشكل جيد. وأوضح باتنا أن أي لاعب يطمح للمنتخب الوطني في بلاده، ووعد بتحسين مستواه للوصول لتشكيلة المنتخب المغربي. عجمان- البيان الرياضي

سعود سعيد: فرصتنا كبيرة في التأهل

أكد سعود سعيد لاعب عجمان، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الوحدة برغم مشاركة أجنبي وحيد، وقال سعود، إن عجمان كان يملك فرصة تصدر المجموعة في حال الفوز، ولكن خبرة لاعبي الوحدة حسمت الموقف لصالحهم، ووعد بتعويض النتيجة في المباراة المقبلة أمام شباب الأهلي، وقال إن صعود 4 فرق من المجموعة يمنح عجمان الفرصة للمنافسة على إحدى البطاقات.

وأشاد سعود بالمستوى الذي قدمه زملاؤه في مباراة الوحدة برغم حداثة تجربة الكثير منهم، وأرجع ذلك للثقة التي وضعها الجهاز الفني في التشكيلة وتوجيهاته الشجاعة للاعبين بعدم الخوف من التجربة، وأشاد سعود بفريق الوحدة، وقال إن كأس المحترفين يعتبر فرصة جيدة للعناصر الشابة في جميع الفرق، ما ينعكس إيجاباً في اكتشاف مواهب تستفيد منها المنتخبات الوطنية. عجمان- البيان الرياضي