«أبيض الصالات» يكسب عُمان ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد منتخب الإمارات لكرة الصالات تفوقه على ضيفه المنتخب العماني بالفوز عليه مرتين على التوالي 3-1 و3-2، بعد أن قدم الأبيض الإماراتي مستوى رائعاً ومميزاً في ثوبه الجديد بالقيادة الوطنية الخالصة بإشراف سعيد العاجل مشرف المنتخبات الوطنية، وعبدالله الدرمكي مدير المنتخبات، والمدرب الوطني الشاب عبدالرؤوف عمر الذي حقق نجاحاً كبيراً في بداية المشوار، وجواو مدرب الحراس المعار من نادي الظفرة. أحرز أهداف منتخب الإمارات في المباراة الثانية التي جرت على ملعب صالة نادي اتحاد كلباء كل من: طاهر حسن ووائل محمد خميس وعبدالكريم جميل.

على جانب آخر، من المنتظر أن يكون المنتخب السعودي لكرة الصالات قد وصل إلى أرض الدولة مساء أمس لمواجهة منتخبنا في مباراتين وديتين يومي الجمعة والسبت، وأثنى سعيد علي العاجل مشرف المنتخبات الوطنية على أداء ونتائج منتخبنا أمام عمان، مشيداً بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وخص جميع اللاعبين بالشكر على الانضباط في معسكر فندق نوفيتيل بالفجيرة، وقال: إن هناك لاعبين كانوا يحضرون مباشرة من أبوظبي ودبي والشارقة بعد الانتهاء من الدوام في العمل الوظيفي وهذا إن دل على شيء إنما يدل على رغبتهم الكبيرة في تلبية النداء.