«تنفيذي» كأس آسيا يتابع تحضيرات مجموعة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تابع المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم - الإمارات 2019، تطورات العمل في مجموعة دبي استعدادا لاستضافة البطولة التي ستقام خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019 بمشاركة 24 منتخباً. وقدم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس مجموعة دبي، شرحا إلى عارف العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي ووفد اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، عن تطور الاستعدادات في مجموعة دبي، بحضور صلاح أمين عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي نائب رئيس مجموعة دبي، والعقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر نائب مدير مجموعة دبي، ورؤساء فرق العمل في المكتب التنفيذي وفي مجموعة دبي.

وشهد الاجتماع الاطلاع على تطور العمل في إنشاءات استاد آل مكتوم الجديد، الذي يتم تنفيذه حالياً بنادي النصر لاستضافة عدد من مباريات البطولة، حيث قدّمت الشركة المنفذة للمشروع شرحاً مفصلاً عن سير مراحل تشييد الإستاد، وزراعة أرضيته وتركيب مقاعد جلوس الجمهور البالغ عددها 15000 مقعد، وكذلك الإنارة وفق أحدث المواصفات العالمية.

خطط العمل

كما تم في الاجتماع عرض خطط العمل لكافة لجان البطولة، بما يضمن إنجاز العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة والمواصفات المعتمدة والهوية الرسمية للحدث، وكذلك استعراض مناطق الترويج والتواصل مع الجمهور وخطة استقطاب المتطوعين للعمل في لجان البطولة، وغيرها من الجوانب اللوجستية والتنظيمية والترويجية.

وأكد سعيد حارب أن دعم القيادة الرشيدة والخبرات التنظيمية الكبيرة لدى أبناء الدولة، ستجعل البطولة المقبلة متميزة في جميع جوانبها، وسيستمتع اللاعبون والجمهور بأفضل ضيافة وتنظيم بما يعكس الوجه الحضاري للدولة وتقاليدها الراسخة في العمل.

جهود كبيرة

وعبر عارف العواني عن سعادته بالجهود التي بذلتها مجموعة دبي بجانب المجموعات الأخرى، وعن ارتياحه لتطور العمل في دبي وباقي المدن التي ستستضيف ملاعبها مباريات البطولة، مؤكدا أن القيادة الرشيدة وفرت جميع سبل الدعم والنجاح لتنظيم هذه البطولة، وعلى الجميع العمل لتكون استضافة البطولة المقبلة هي الأفضل على الإطلاق، سيما وأنها ستشهد مشاركة 24 منتخبا وإقامة 51 مباراة، وهو العدد الأكبر من المباريات الذي تشهده هذه البطولة في أقل من شهر.

اجتماعات تنسيقية

وأكد العواني أهمية تواصل الاجتماعات التنسيقية بين المكتب التنفيذي ومجموعات البطولة والعمل، كما استعرض بحضور أعضاء مجموعة دبي وفرق عمل المكتب التنفيذي للبطولة الجداول الزمنية المفصلة، وتقرير لجنة التفتيش الآسيوية التي زارت الدولة أخيرا واطلعت على جميع الملاعب، كما تم عقد لقاءات ثنائية لفرق العمل في المكتب التنفيذي ومجموعة دبي لمناقشة جميع التفاصيل الخاصة بكل جانب من جوانب التنظيم، من أجل الانتهاء من جميع الأمور التنظيمية للحدث قبل وقت كاف من انطلاق المنافسات، وكذلك الاستعداد لاستقبال وفود الاتحاد الآسيوي والمنتخبات المشاركة والجماهير الكبيرة من الدول المشاركة، والحرص على توفير سبل الراحة لهم.

زيارة ميدانية

وفي ختام الاجتماعات التي عقدت في مقر مجلس دبي الرياضي، قام عارف العواني وفريق عمل المكتب التنفيذي يرافقهم حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي وعلي عمر نائب مدير المجموعة، بزيارة إستاد آل مكتوم الجديد الذي يتم تنفيذه حاليا بنادي النصر، حيث تم الاطلاع ميدانيا على تطور الإنشاءات، واللقاء مع مهندس المشروع لمتابعة الجداول الزمنية لعملية تطوير الإستاد والمناطق المحيطة به، لكي يكون جاهزا بأبهى حلّة لاستضافة المباريات، حيث تم هدم الإستاد القديم وتشييد إستاد جديد بالكامل وعصري في تصميمه وتنفيذه ليكون إضافة مهمة للمنشآت الرياضية في الدولة عموما ودبي خصوصاً.

مواصفات

أكد سعيد حارب رئيس مجموعة دبي وحمد بن ديلان مدير المجموعة، أن تطوير إستاد راشد في نادي شباب الأهلي الذي سيستضيف أيضا عددا من مباريات البطولة يسير وفق الخطة الزمنية والمواصفات المعتمدة.