البرازيل وروسيا يخطبان ود اللقب الرابع

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يستهدف منتخبا البرازيل وروسيا اللقب الرابع لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي في منطقة كايت بيتش بين 6 و10 نوفمبر المقبل، حيث سبق أن توج منتخب السامبا بلقب 2014 و2016 و2017 فيما حصل الدب الروسي على لقب النسخة الأولى والثانية في 2011 و2012 ثم لقب النسخة الخامسة في 2015.

ووضعت قرعة النسخة الثامنة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت أمس بمقر مجلس دبي الرياضي، منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الأولى إلى جانب البرازيل ومصر ومنتخب سويسرا الذي يشارك للمرة الأولى وضمت المجموعة الثانية منتخبات تاهيتي والولايات المتحدة الأميركية وإيران وروسيا.

حضر مراسم القرعة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية بالفيفا وجين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومحمد بن هزام أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعلي عمر البلوشي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ومدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، والحكم الإماراتي الدولي إبراهيم المنصوري الفائز بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» كما قاد المباراة النهائية لكرة القدم الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية في فيتنام، وشارك في تحكيم ثلاث نهائيات لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية وفي جميع نسخ كأس القارات.

شراكة

من جانبه، أكد سعيد حارب أن استضافة البطولة للعام الثامن على التوالي لم يأت من فراغ بل بفضل الشراكة القوية مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومع اتحاد الإمارات لكرة القدم ودعمه المستمر لمنتخبنا الوطني، وقال: «نحن سعداء بتنظيم النسخة الثامنة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ننتظرها كل عام، التي نعتبرها منتجا وطنيا كونها ولدت بفكرة إماراتية خالصة، وعملنا على تنظيمها سنويا بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحاد الإمارات لكرة القدم منذ 2011».

وأضاف أمين عام مجلس دبي الرياضي: لقد باتت البطولة من أهم الأحداث العالمية في كرة القدم الشاطئية، ولا شك أن استمرار تنظيم هذه البطولة كل هذه السنوات يؤكد نجاحها على المستويين الفني والجماهيري، وكذلك أهميتها كواحدة من أبرز البطولات في الأجندة الرياضية السنوية في دبي، حيث تواصل استقطاب نخبة المنتخبات العالمية في كرة القدم الشاطئية، ونرحب بالمنتخب السويسري الضيف الجديد ونتوقع أن تساهم مشاركته في رفع مستوى التنافس بين المنتخبات.

مؤكداً أن اختيار منطقة كايت بيتش لاستضافة مقر البطولة يعتبر موفقا لكونه وجهة مفضلة لزوار الشاطئ وممارسة العديد من الأنشطة الرياضية.

سعادة

بدوره، عبر جوان كوسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا عن سعادته باستمرار الشراكة الناجحة مع مجلس دبي الرياضي، مؤكدا أنه لا يوجد مكان أفضل من دبي لاستضافة هذه البطولة، وقال: «لقد أصبحت دبي مركزًا لاستقطاب أبرز المنتخبات وجماهير كرة القدم الشاطئية، وفي هذا العام نستعد للانتقال إلى موقع جديد سيكون مميزًا لاستقبال الجماهير.

وأضاف: «استمرار هذه البطولة 8 سنوات يؤكد نجاحها وأهميتها في زيادة شعبية اللعبة في العالم ونحن سعداء أن نواصل التعاون مع مجلس دبي الرياضي لتقديم نسخة جديدة أكثر تميزاً». كما أشاد كوسكو بدور الرعاة والشركاء الاستراتيجيين وخاصة الإعلام بالإضافة إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم الذي يوفر الدعم الفني اللازم لنشاط كرة القدم الشاطئية.

تنظيم

كما أكد علي عمر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، أن النسخة الجديدة ستكون استمرارا للنـجاحات السابقة في ظل مشاركة أقوى المنتخبات العالمية والتي تملك قاعدة جماهيرية كبيرة في دبي مثل البرازيل وروسيا وإيران ومصر.

وصرح رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، أن التنظيم الرائع للنسخ الماضية للبطولة يفرض على اللجنة المنظمة المزيد من التحديات والعمل حتى تحافظ البطولة على تألقها بعد أن أصبحت إحدى أهم الفعاليات الرياضية في دبي وأفضل بطولات كرة قدم الشاطئية في العالم، خاصة أنها تحظى بمتابعة كبيرة عبر القنوات الرياضية في جميع القارات.

كما توقع علي عمر إقبالاً جماهيرياً، لافتاً في البطولة لعوامل عدة أبرزها الموقع الجديد بمنطقة كايت بيتش الذي يعتبر الوجهة الأولى لزوار شاطئ جميرا، إضافة إلى أن الفعاليات المتنوعة التي تتزامن مع موعد البطولة.

فخر

وصرح جين جياو، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن الشراكة التي عقدتها مجموعة هواوي مع البطولة كانت ناجحة وحققت أهدافها 100%، ولذلك فهي مستمرة للعام الثاني على التوالي، وقال: «انطلاقًا من النجاح الباهر الذي حصدته شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي في بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية 2017، نفخر أن نكون الشريك الرسمي لهذه البطولة مرة أخرى للعام الثاني على التوالي».