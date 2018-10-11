الأبيض الشاب «ب» يتجمع في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدأ منتخبنا الوطني للشباب «ب» اليوم، تجمعه الداخلي بمقر اتحاد الكرة، وفقاً لبرنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب 2019.

واستدعى المدير الفني الكرواتي فيردو ميلين، 23 لاعباً للمعسكر وهم: سيف عبيد الزعابي، وليد راشد سلطان المحرزي (اتحاد كلباء)، فهد بدر طارش (الإمارات)، أحمد سلطان المشجري، زايد سلطان أحمد، نواف سالم الحارثي، راكان وليد صالح، أحمد محمود الحمادي، عبد الله أبو بكر حسين (الجزيرة)، أحمد حسن الحمادي (الشارقة)، حارب عبد الله سهيل، محمد عيسى مبارك، محمد يوسف عتيق، عبد العزيز محمد البلوشي (شباب الأهلي دبي)، عبد الله أحمد راكان، محمد علي الحمادي (عجمان)، سلطان بطي مطر النعيمي (العين)، جمعة عتيق المطروشي (الفجيرة)، عبد العزيز داود سويلم (النصر)، محمد مسري فيروز، عبد الله حمد المنهالي، راشد عبد الله مال الله (الوحدة)، مبارك طارق الدواسي (الوصل).

بالإضافة للجهاز الفني والإداري، الذي يضم كلاً من، يونس عبد الرحمن (مدير المنتخب)، فيردو ميلين (مدرباً)، خالد الحوسني (مساعداً للمدرب)، دافور لجيزيفيك (مدرباً للياقة البدنية)، علي سالم عاشور (مدرباً لحراس المرمى)، بدر عبد الوهاب القحطاني (معالجاً طبيعياً)، طارق عبد الرحيم (مسؤولاً للمهمات).

ويأتي هذا التجمع بعد عودة الأبيض الشاب من معسكره الخارجي، الذي أقيم في التشيك للفترة من 1 إلى 26 أغسطس الماضي، خاض خلاله أربع مباريات ودية مع أندية تشيكية، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة التشيك الودية الدولية تحت 17 سنة، بمشاركة منتخبات، اليابان، أوكرانيا، هولندا، سلوفاكيا، التشيك، الولايات المتحدة الأميركية، وبلغاريا.