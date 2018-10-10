لجنة دوري المحترفين تطلق برنامج الاحتراف الإداري

المصدر: وام

أطلقت لجنة دوري المحترفين بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم النسخة الأولى من برنامج شهادة لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018- 2019.

سيكون البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مهارات الجيل القادم من إداريي كرة القدم متاحا لمنسوبي الأندية المحترفة والمجالس والاتحادات الرياضية داخل وخارج الإمارات.

ويتيح البرنامج للدارسين الحصول على شهادات في مساق الإدارة التنفيذية ومساق الإعلام والتسويق حيث يتكون كل مساق من أربعة محاور رئيسية يتم تدريسها خلال الموسم الكروي من أكتوبر حتى مايو.

وأكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ضرورة المضي قدما في تطوير الكوادر البشرية العاملة في المنظومة الكروية الإماراتية على مستوى اتحاد الكرة والأندية ومختلف المؤسسات الرياضية وفقا لأحدث المعايير والأنظمة العالمية المتبعة في عالم الكرة لما لذلك من أثر مهم في استدامة النشاط الكروي في الدولة مشيرا إلى أن العمل الإداري الاحترافي لا يقل أهمية عن عمل الكوادر الفنية والأجهزة الأخرى المرتبطة بها.

ودعا بن غليطة الأندية والمجالس والاتحادات الرياضية المعنية والمستهدفة من قبل هذا البرنامج إلى التفاعل مع الدورات التدريبية والالتحاق بها وتسخير كل الإمكانات المتاحة بهدف إنجاح هذا المشروع التطويري المهم وشكر رئيس اتحاد الكرة فريق العمل القائم على المشروع الذي يعمل وفق المعايير الكروية العالمية مشيدا بجهودهم ومتمنيا لهم النجاح والتوفيق.

من جانبه أوضح عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين أن البرنامج يأتي ضمن جهود اللجنة التي تستهدف تأهيل الكوادر العاملة في الأندية المحترفة في مختلف المجالات تنفيذاً للخطة الاستراتيجية 2017-2020 في جانب استقطاب وتطوير الكوادر الاختصاصية المؤهلة من خلال الدورات التدريبية التخصصية التي يتم تنفيذها.