"تنفيذي كأس آسيا" يزور استاد آل مكتوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تابع المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم "الإمارات 2019"، تطورات العمل في مجموعة دبي، استعداد لاستضافة البطولة التي ستقام خلال الفترة 5 يناير وحتى 1 فبراير 2019، بمشاركة 24 منتخباً.

وقدم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس مجموعة دبي، شرحا إلى عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، ووفد اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، عن تطور الاستعدادات في مجموعة دبي، بحضور صلاح أمين عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي نائب رئيس مجموعة دبي، والعقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر نائب مدير مجموعة دبي، ورؤساء فرق العمل في المكتب التنفيذي وفي مجموعة دبي.

وشهد الاجتماع الإطلاع على تطور العمل في إنشاءات ستاد آل مكتوم الجديد الذي يتم تنفيذه حاليا بنادي النصر لاستضافة عدد من مباريات البطولة، وقدّمت الشركة المنفذة للمشروع شرحا مفصلا عن سير مراحل تشييد الاستاد وزراعة أرضيته وتركيب مقاعد جلوس الجمهور البالغ عدده 15000 متفرج، وكذلك الإنارة وفق أحدث المواصفات العالمية.

وأكد سعيد حارب وحمد بن ديلان، أن تطوير استاد راشد في نادي شباب الأهلي الذي يستضيف أيضا عددا من مباريات البطولة، يسير وفق الخطة الزمنية والمواصفات المعتمدة.

كما تم في الاجتماع، عرض خطط العمل لكافة لجان البطولة، بما يضمن إنجاز العمل وفق الخطة الزمنية الموضوعة، والمواصفات المعتمدة والهوية الرسمية للحدث، وكذلك استعراض مناطق الترويج والتواصل مع الجمهور وخطة استقطاب المتطوعين للعمل في لجان البطولة، وغيرها من الجوانب اللوجستية والتنظيمية والترويجية.

و أكد سعيد حارب أن دعم القيادة الرشيدة والخبرات التنظيمية الكبيرة لدى أبناء الدولة، ستجعل البطولة المقبلة متميزة في جميع جوانبها، وسيستمتع اللاعبون والجمهور بأفضل ضيافة وتنظيم بما يعكس الوجه الحضاري للدولة وتقاليدها الراسخة في العمل.

فيما عبر عارف العواني، عن سعادته بالجهود التي بذلتها مجموعة دبي بجانب المجموعات الأخرى، وعن ارتياحه لتطور العمل في دبي وباقي المدن التي ستستضيف ملاعبها مباريات البطولة، مؤكدا أن القيادة الرشيدة وفرت جميع سبل الدعم والنجاح لتنظيم هذه البطولة، وعلى الجميع العمل لتكون استضافة البطولة المقبلة هي الأفضل على الإطلاق لاسيما وأنها ستشهد مشاركة 24 منتخبا وإقامة 51 مباراة، وهو العدد الأكبر من المباريات الذي تشهده هذه البطولة في أقل من شهر.

وأكد العواني على أهمية تواصل الاجتماعات التنسيقية بين المكتب التنفيذي و مجموعات البطولة والعمل، كما استعرض بحضور أعضاء مجموعة دبي وفرق عمل المكتب التنفيذي للبطولة الجداول الزمنية المفصلة و تقرير لجنة التفتيش الآسيوية التي زارت الدولة مؤخرا واطلعت على جميع الملاعب، كما تم عقد لقاءات ثنائية لفرق العمل في المكتب التنفيذي ومجموعة دبي لمناقشة جميع التفاصيل الخاصة بكل جانب من جوانب التنظيم، من أجل الانتهاء من جميع الأمور التنظيمية للحدث قبل وقت كاف من انطلاق المنافسات، وكذلك الاستعداد لاستقبال وفود الاتحاد الآسيوي والمنتخبات المشاركة والجماهير الكبيرة من الدول المشاركة، والحرص على توفير سبل الراحة لهم.

وفي ختام الاجتماعات التي عقدت في مقر مجلس دبي الرياضي، قام عارف حمد العواني، و فريق عمل المكتب التنفيذي، يرافقهم مدير و نائب مدير مجموعة دبي بزيارة ستاد آل مكتوم الجديد الذي يتم تنفيذه حالياً بنادي النصر، وتم الإطلاع ميدانيا على تطور الإنشاءات واللقاء مع مهندس المشروع لمتابعة الجداول الزمنية لعملية تطوير الاستاد والمناطق المحيطة به لكي يكون جاهزا بأبهى حلة لاستضافة المباريات، وتم هدم الاستاد القديم وتشييد ستاد جديد بالكامل وعصري في تصميمه وتنفيذه ليكون إضافة مهمة للمنشآت الرياضية في الدولة عموما ودبي خصوصا.