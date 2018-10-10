الوحدة.. صدارة الكأس وفوز أول لشباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حلّق فريق الوحدة بصدارة المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي لكرة القدم بالعلامة الكاملة «9 من 9» بفوزه، أمس، على عجمان 1 - 0 في الجولة الثالثة، فيما بقي عجمان برصيد 4 نقاط، وحقق شباب الأهلي، أول فوز بالبطولة وجاء على حساب مستضيفه الوصل بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما باستاد زعبيل، بالمجموعة نفسها.

وسجل الهدفين ايمليانو فيتشو في الدقيقة 65، وأيوفي في الدقيقة 81، ليحصل شباب الأهلي على أول 3 نقاط له بالبطولة.

وفي المجموعة الثانية فاز الظفرة على الإمارات 4 - 2 في المجموعة الثانية ورفع رصيده إلى 4 نقاط.