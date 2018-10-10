الأبيض الشاب يلاقي ماليزيا ودياً اليوم

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني للشباب (تحت ١٩ سنة) اليوم، أولى مبارياته الودية التي ستجمعه بالمنتخب الماليزي على ستاد شاه علم الذي يتسع لنحو ٨٠ ألف متفرج، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ماليزيا (الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات)، ضمن إطار معسكره الخارجي المقام في العاصمة كوالالمبور، والذي يواصل من خلاله الأبيض الشاب تحضيراته لخوض غمار النهائيات الآسيوية، التي ستقام في إندونيسيا خلال الفترة من ١٨ أكتوبر الجاري وحتى الرابع من نوفمبر المقبل.

جاهزية اللاعبين

ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب الفرنسي ليدوفيك باتيللي، إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين من حيث استيعاب خطة اللعب والظهور بالمستوى الفني المأمول تقديمه، وخاصة بعد الاجتماع الفني الذي عقده مع اللاعبين، واستعرض من خلاله عدداً من اللقطات المصورة للمباريات الودية السابقة التي توقف عندها، وأكد ضرورة التركيز عليها ومعالجة بعض الأخطاء التي صاحبت تلك المباريات، حيث إن ملاقاة المنتخب الماليزي الذي يستعد هو الآخر للمشاركة في الحدث الآسيوي ذاته، في المرحلة الأخيرة من فترة التحضيرات تعد واحدة من أهم التجارب التي ستوضح وبصورة كبيرة الشكل النهائي الذي سيكون عليه «الأبيض الشاب» خلال مشاركته في المحفل الآسيوي الكبير والذي يتطلع من خلاله لبلوغ نهائيات كأس العالم للشباب - بولندا ٢٠١٩.

ترتيبات خاصة

من جهته غادر سالم اليعقوبي مدير منتخبنا الوطني للشباب صباح اليوم مقر إقامة البعثة في كوالالمبور، متوجهاً إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في زيارة قصيرة ليوم واحد يقف من خلالها على الترتيبات الخاصة بمقر إقامة منتخبنا الوطني خلال فترة النهائيات الآسيوية، وتأمين كافة الجوانب اللوجستية وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة للمشاركة المرتقبة، على أن يعود اليعقوبي إلى كوالالمبور يوم غد للالتحاق مجدداً بالبعثة.

محاضرة البدواوي

قدم راشد عامر البدواوي المشرف الفني لمنتخبنا الوطني للشباب محاضرة للاعبين بعنوان «بناء فريق قادر على النجاح»، تطرق من خلالها لعدد من العناصر التي يجب توافرها في الفريق لتحقيق النجاح المنشود ومن أبرزها تحديد الهدف، الإيجابية والتكيف مع المتغيرات والظروف، الثقة بالنفس وبالمجموعة، والانتماء والتضحية للاسم الذي يحمله والشعار الذي يرتديه وذلك من خلال مضاعفة المجهود وتقديم الأفضل لضمان التواجد في التشكيلة الأساسية أو ضمن قائمة الاحتياط والجاهزية لمواجهة أي ظرف يستدعي الدخول كبديل لتنفيذ خطة المدرب، مشيراً إلى أن جميع أعضاء المنتخب من الأجهزة الفنية والإدارية والطاقم المرافق يمثلون مجموعة واحدة ويعملون على تهيئة كل الظروف والسبل التي تضمن راحة ونجاح اللاعبين.

التزام تام

من جهته أشاد عبدالله علي الشامسي، عضو لجنة المنتخبات بالاتحاد ومشرف منتخبنا الوطني للشباب بالتزام اللاعبين، والجهد المبذول من قِبلهم خلال فترة التحضيرات الطويلة والشاقة، إلا أن الروح المعنوية العالية تعطي مؤشرات إيجابية بأن الرغبة حاضرة لدى الجميع في تقديم المستوى المنتظر.

احتفال

احتفلت بعثة المنتخب باللاعب فارس خالد المرزوقي الذي صادف يوم أمس مناسبة يوم ميلاده وسط أجواء مليئة بالبهجة حرص من خلالها أعضاء البعثة على تقديم التهنئة للاعب.