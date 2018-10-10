الجزيرة والعين.. اختبار الشباب

المصدر: أبوظبي - محمد محسن العين - طلحة عبدالله

يستضيف فريق الجزيرة الأول لكرة القدم العين في تمام الساعة 19:45 الليلة على استاد محمد بن زايد، في الجولة 3 لكأس الخليج العربي، ويدخل فخر أبوظبي المواجهة برصيد 4 نقاط جمعها من فوز على الفجيرة 5- 2 وتعادل أمام الإمارات 1- 1 في الجولة الماضية، ويطمح صاحب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية على «الزعيم» تؤهله إلى مركز متقدم في المجموعة الثانية والتي يحتل فيها المركز الثاني خلف النصر، وتعتبر المواجهة اختباراً للفريقين خصوصاً الشباب نتيجة الاستدعاءات الدولية للاعبين الفريقين.

من ناحيته أكمل العين تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعبه، وبات في كامل جاهزيته الفنية والبدنية للمواجهة المهمة التي تجمعه مساء اليوم بغريمه نادي الجزيرة على ملعب الأخير لحساب الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلع الفريق البنفسجي إلى العودة إلى الانتصارات في المسابقة بعد خسارته بالجولة السابقة أمام فريق النصر (1-2)، ليتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

ويغيب عن العين في مباراة اليوم 11 لاعباً أساسياً منهم 6 لاعبين يشاركون حالياً مع منتخبنا الأول لكرة القدم، فضلاً عن استدعاء كل من حسين الشحات للمنتخب المصري، وماركوس بيرغ للمنتخب السويدي، إلى جانب انضمام ثلاثة لاعبين آخرين إلى منتخبنا الأولمبي، وبذلك سيخوض الفريق مباراة الليلة بتشكيلة تتألف معظمها من العناصر الشابة بعد أن استعان المدرب الكرواتي زوران ماميتش بعدد من لاعبي الفريق الرديف خلال التدريبات الأخيرة.

مباراة ممتعة

وأكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن اللعب أمام العين سيكون ممتعاً، عطفاً على فقد الفريقين عدداً كبيراً من الدوليين، مشيراً إلى أن هذه المواجهات أمام الفرق الكبيرة تكون مفيدة للجزيرة للوقوف على مستوى اللاعبين الشباب، والفريق بشكل عام.

ونفى كايزر أن تكون المباراة بروفة لمواجهة الجزيرة والعين المقبلة في الجولة القادمة للدوري، وقال إن المواجهة في حد ذاتها تحد كبير، وفي هذه البطولة نرغب في التأهل إلى نصف النهائي، وأمامنا محطة مهمة، واللعب أمام العين مهم خصوصاً اللاعبين الصغار، ولدينا أيضاً لاعبون أصحاب خبرات يعرفون كيفية التعامل في مثل هذه المواجهات، ونتعامل مع جميع مباريات الكأس بجدية كبيرة، وهدفنا الفوز وحصد بطاقة التأهل.

وعن أهمية مشاركة اللاعبين الشباب في المسابقة خصوصاً اللاعبين الشباب مواليد 97، قال: هذا القانون بالنسبة لي إيجابي جيداً، لأنه يجبر المدربين على منح الفرصة للاعبين الصغار والذين هم في حاجة إلى اكتساب الخبرات في أجواء تنافسية ومباريات كبيرة مثل مباريات العين.

وأكد مارسيل كايزر أن الجزيرة سيفتقد 12 لاعباً أمام العين بقيادة الخماسي الدولي المتواجد في معسكر المنتخب الوطني في إسبانيا، علي خصيف، علي مبخوت، فارس جمعة، خلفان مبارك، وخليفة الحمادي، لافتاً إلى أن هناك استدعاءات أخرى في المنتخب الأولمبي، والشباب، ولذلك سيتم الاستعانة بلاعبين من فريق 21 أو فئات سنية أصغر لكي يكمل القائمة أمام العين.

أيام فيفا

من ناحيته أكد الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني للعين، جاهزية فريقه لمواجهة اليوم أمام الجزيرة، لافتاً إلى أن تحضيرات العين لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم تتزامن دوماً مع أيام ( فيفا) ولذلك سيفقد العين في مواجهة الليلة لخدمات أكثر من 50% من القائمة الأساسية، بعد انضمام 6 لاعبين «دوليين» إلى المنتخب الوطني إلى جانب «الدوليين» المصري حسين الشحات والسويدي ماركوس بيرغ بالإضافة إلى 3 لاعبين انضموا أخيراً لقائمة المنتخب الأولمبي.

وكذلك فريق الجزيرة سيفتقد أيضاً لخدمات عدد من اللاعبين الذين انضموا للمنتخب، ومن المهم بالنسبة لنا أن نعد فريقنا على النحو المطلوب والذي يجعله قادراً على الظهور الجيد في المباراة والحصول على أفضل النتائج، وقال مدرب العين في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس للكشف عن استعدادات فريقه لمباراة اليوم: مواجهات العين والجزيرة غالباً تأتي قوية وحافلة بالندية والإثارة وعلينا أن نقاتل بتركيز طوال زمن المباراة من أجل تقديم الأداء المشرف الذي يقودنا لتحقيق النتيجة المطلوبة.

إصابة

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين، أن لاعب متوسط الميدان الشاب ريان يسلم، عانى بالفترة الأخيرة من إصابة بالعضلة، وهو الآن في مرحلة العلاج والتجهيز لاستحقاقات العين في المرحلة المقبلة بدوري الخليج العربي لكرة القدم.

يعقوب الحوسني: شباب الجزيرة على قدر المسؤولية

قال يعقوب الحوسني لاعب وسط الجزيرة، إن فريقه يمتلك مجموعة واعدة من الشباب، وقد أثبتوا أنهم عند حسن الظن في منافسات عدة، وهؤلاء صغار السن يحتاجون إلى المزيد من فرص اللعب لاكتساب الخبرة، ومواجهة العين تمثل فرصة جيدة لهم، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين في جاهزية عالية للمواجهة المرتقبة.

وأضاف الحوسني: نتطلع إلى نتيجة إيجابية لأننا نرغب في الوصول لأبعد المراحل في كأس الخليج العربي، التحضيرات تسير بشكل جيد والجميع مستعدون وجاهزون لخوض اللقاء والمدرب صاحب الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بالاختيار للقائمة التي ستشارك أمام العين، مضيفاً: نحترم الخصم لكننا سنقاتل حتى نحصل إلى النتيجة التي نريدها وحتى نقترب من التأهل للدور لنصف النهائي.

جمال معروف: عازمون على العودة بالنقاط الثلاث

قال مهاجم نادي العين، جمال معروف، إن فريقه عازم على تقديم أفضل أداء أمام الجزيرة والعودة من ملعب الأخير باستاد محمد بن زايد، بالفوز والنقاط الثلاث من أجل المحافظة على حظوظه في المنافسة على التأهل للمرحلة التالية من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وأوضح أن مباريات كأس الخليج العربي تعتبر فرصة مثالية للاعبي الفريق خارج قائمة المنتخبات الوطنية الذين غابوا عن المشاركة في مباريات الدوري، للظهور الجيد وتأكيد جدارتهم بارتداء الشعار البنفسجي وفي نفس الوقت بلوغ درجة جيدة من الجاهزية، وأوضح أنهم مطالبون بالظهور القوي لنيل ثقة المدرب زوران الذي ظل يمنح اللاعبين الدوافع والحوافز من أجل اغتنام فرصة الظهور القوي في هذه المسابقة، وأضاف: علينا الحذر والقتال طوال زمن المباراة من أجل تحقيق الفوز.