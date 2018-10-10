النصر والشـارقة مواجهة بطعم الثأر

المصدر: دبي - عدنان الغربي الشارقة - عماد الدين إبراهيم

يستضيف النصر نظيره الشارقة الساعة 17:10 من مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي في لقاء يحمل طعم الثأر بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها العميد على يد الملك بنتيجة 6-3 في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي الشهر الماضي.

ويخوض العميد المباراة في ظل غيابات كثيرة لأسباب مختلفة، حيث يفتقد جهود خليفة مبارك ومحمود خميس لتواجدهما مع المنتخب الوطني، وجاسم يعقوب غيث حسين مع المنتخب الأولمبي وخالد جلال لعدم استكمال برنامجه التأهيلي وحارس المرمى أحمد شمبيه وراشد عمر للإصابة.

بينما يخوض فريق الشارقة مواجهة اليوم وهو خال من الرصيد بعد خسارته لمباراتهم في الجولة الأولى أمام فريق العين ويتطلع اليوم إلى تعويض خسارته الماضية على حساب العميد النصراوي، واستعد للمباراة جيداً تحت إشراف مدربه عبدالعزيز العنبري الذي عمل على معالجة أخطاء الدوري وتحضير البدلاء رغم قصر فترة الإعداد لمواجهة اليوم.

استثمار

وشدد الصربي ايفان يوفانوفيتش مدرب النصر على أهمية تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة والتقدم خطوة نحو ضمان الـتأهل إلى ربع النهائي، مشيراً في الوقت نفسه إلى صعوبة المباراة أمام فريق وصفه بالمتوهّج والقوي.

وأوضح يوفانوفيتش أن النصر يسعى إلى استثمار الفوز الأخير على دبا لمواصلة انتصاراته وتصحيح مساره بعد البداية المخيبة للآمال، وقال: الأجواء في غرفة تبديل الملابس جيدة للغاية، لقد واصلنا العمل بكل ثقة، ونتطلع إلى تحقيق فوز جديد يساعدنا على الحفاظ على صدارة المجموعة ويدعم حظوظنا في التأهل إلى ربع النهائي، وأنا واثق بأن اللاعبين سيقدمون أفضل ما لديهم لتأكيد صحوتهم وعبور المرحلة الصعبة.

وأرجع يوفانوفيتش قبول الفريق إلى عدد كبير من الأهداف في شباكه في 5 جولات إلى الأخطاء الفردية، موضحاً أن المباراة الأخيرة ضد دبا لم يرتكب فيها الفريق الأخطاء نفسها لذلك تمكن من الخروج بنقاط الفوز، وأضاف: دفعنا ثمناً باهظاً للأخطاء الفردية التي يصعب العمل عليها في التدريبات عكس الأخطاء التكتيكية التي يمكن معالجتها.

كما أرجع المدرب الصربي عدم ظهور النصر بمستواه الحقيقي بعد 7 مباريات رسمية في الدوري وكأس الخليج العربي و6 تجارب ودية إلى غياب التجانس وعدم الحصول على فرصة لتدريب الفريق مكتمل الصفوف طيلة فترة التحضيرات وقال في هذا السياق: الفريق لم يكتمل إلا آخر أسبوعين، هناك 5 لاعبين شاركوا معنا في المباريات الأخيرة لكنهم لم يتدربوا معنا بشكل مستمرّ خلال فترة التحضيرات أمثال نيغريدو ومحمد العكبري والحسين صالح وعامر مبارك ومحمد عايض، وطبعاً مثل هذه الأمور تخلق لدينا بعض المشكلات على مستوى توازن الفريق واختيار التشكيلة.

غيابات

من جانبه كشف عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة عن استعدادات فريقه لمباراتهم اليوم والغيابات التي يعاني منها ورؤيته للمباراة وصعوبتها والفرص التي سيمنحها للبدلاء في المشاركة، وشاكياً من قصر الفترة بين مباراة الدوري والكأس إضافة للغيابات الكبيرة في صفوف الفريق من سفر اللاعبين الدوليين للالتحاق بمنتخباتهم وقال: الاستعداد للمباراة جاء في وقت قصير وبظروف غياب عدة لاعبين منهم ريان وشوكوروف والحسن وماجد سرور لانضمامهم للمنتخب كما نفقد جهود ايغور للإصابة.

وشدد العنبري على أهمية البطولة لجميع الفرق وأكد صعوبة المباراة وقال هي بطولة مهمة لجميع الفرق ونحن من جانبنا نسعى لاستثمار الغيابات بمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في الدوري وتابع قائلاً المباراة صعبة وسنقابل خلالها النصر متصدر الجدول في مجموعتنا وسيدخلون اللقاء بقوة للاستمرار في الصدارة والمحافظة عليها.

ورفض العنبري التحجج بالإصابات والغيابات لتبرير سوء الأداء في المباراة قائلاً الغيابات ليست عذراً ومطالبون بتقديم مستوى جيد ونتيجة إيجابية، والقانون يسمح لنا باللعب بثلاثة لاعبين من مواليد 97 وهي فرصة أيضاً للاعبين لإثبات وجودهم وأحقيتهم باللعب.

طموح

قال عبدالعزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة الأول لكرة القدم: جميع الأندية تعاني غياب الدوليين سواء أجانب أو مواطنين أو حتى المنضمين لمنتخبات المراحل السنية، الوضع متشابه ولن ندخل المباراة مستسلمين بل نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية.

العكبري: متفائلون بتحقيق قفزة نوعية على مستوى النتائج

أكد محمد العكبري لاعب النصر أن الهزائم المتكررة تحبط اللاعبين وتفقدهم التركيز على أرضية الملعب، موضحاً أن الفوز الأخير على دبا أنقذ فريقه من الدخول في نفق مظلم وأعاد الثقة إليه، وقال: أجواء النصر ممتازة جداً ورغم الوضعية الصعبة إلا أننا نعمل بجدية ومتفائلون بتحقيق قفزة نوعية على مستوى النتائج، نملك فريقاً قوياً وكل الظروف ملائمة لتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة.

وصرح العكبري بأنه سعيد بالانضمام إلى العميد وأنه واثق من عودة الفريق إلى المنافسة رغم الهزائم الأربع في الدوري، وأضاف: يتوجب علينا مضاعفة الجهود وأن نلعب أمام الشارقة بتركيز عال، ندرك جيداً أن المباراة صعبة وتحتاج إلى روح قتالية عالية وسنعمل على رد الاعتبار بعد الخسارة الكبيرة التي تعرضنا لها أمام الفريق نفسه في الدوري.

فايز: قادرون على تعويض الغيابات وتحقيق الفوز

أكد فوزي فايز مدافع الشارقة استعدادهم كلاعبين لمباراتهم اليوم أمام فريق النصر، مؤكداً مقدرتهم على تعويض الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق وقيادة الشارقة نحو الفوز، مشدداً على روح التنافس التي تسود بين لاعبي الملك داخل الملعب، وبين أن فرص جميع اللاعبين متوفرة للتواجد بالتشكيل الأساسي اعتماداً على العطاء داخل الملعب.

وتابع فوزي «مستعدون وجاهزون لمقابلة فريق النصر وندخل اللقاء بحماس وطموح الفوز وقد طوينا صفحة الدوري وتركيزنا منصب في كأس الخليج العربي»، ومضى في حديثه قائلاً، «متحملون مسؤولية تعويض الغيابات الموجودة في الفريق ونركز على النقاط الكاملة »، وقلل اللاعب من تأثير الضغوط على اللاعبين وقال، «الضغوط غير موجودة بالنسبة لنا كلاعبين في هذه البطولة ونلعب بأريحية».