«الأبيض» يكثف تدريباته لمواجهة هندوراس

المصدر: برشلونة - البيان الرياضي

يكثف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته استعداداً لخوض أولى مبارياته الدولية الودية أمام منتخب هندوراس غداً ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة برشلونة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 والتي تنطلق 5 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً، حيث يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين وتايلاند والهند.

وكان منتخبنا بدأ معسكره في برشلونة السبت الماضي بمشاركة 27 لاعباً اختارهم الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني، ويشكل المعسكر المحطة الثالثة ضمن برنامج الإعداد بعد معسكري سالزبورغ بالنمسا وجيرونا بإسبانيا.

ويؤدي الأبيض سلسلة تدريباته اليومية بملعب لويس كومبانيس الأولمبي،وأحد الملاعب العريقة في إسبانيا والذي شهد استضافة دورة الألعاب الأولمبية «برشلونة 1992» ويتسع لـ 55 ألف مشجع، ويعد أحد أهم المعالم السياحية في برشلونة،وسيشهد الملعب إقامة المباراة الدولية الودية لمنتخبنا أمام هندوراس.

انضمام

وكان نجم منتخبنا الوطني عمر عبدالرحمن «عموري» المحترف في صفوف الهلال السعودي انتظم في المعسكر أول من أمس وشارك في التدريبات، وكان انضمامه تأخر لظروف مشاركته في مباراة فريقه أمام الزمالك لكأس السوبر السعودي المصري في الرياض.

وتسود حالة من التفاؤل والحماس في تدريبات منتخبنا الذي يركز من خلالها الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب التكتيكية والخططية وزيادة الانسجام مع العناصر الموجودة في صفوف المنتخب، خاصة في ظل وجود بعض الوجوه الشابة والجديدة التي تنضم للمرة الأولى وأخرى سبق لها المشاركة في فترات متقطعة إلى جانب القائد إسماعيل مطر الذي يشكل وجوده مع الأبيض إضافة حقيقية على المستوى الفني والمعنوي خاصة وأنه يمتلك كاريزما مميزة ويحظى باحترام وحب كافة اللاعبين بالإضافة إلى المستوى الكبير الذي يقدمه مع الوحدة.

تهيئة الظروف

وأشاد الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة،بالعمل الذي يقوم به أعضاء الجهازين الإداري والفني للأبيض في معسكر برشلونة من خلال تهيئة الظروف التي تساعد اللاعبين على أداء تدريباتهم، مشيراً إلى أن كافة الأمور تسير على ما يرام والأجواء إيجابية والجميع يؤدي دوره على أكمل وجه.

وأكد سهيل الذي يرافق البعثة في معسكر برشلونة إلى أن قائمة المنتخب الحالية تضم نخبة مميزة من اللاعبين الذين أثبتوا قدراتهم خلال الفترة الماضية وظهروا بشكل لافت سواء العناصر التي شاركت في صفوف المنتخب الأولمبي الذي تُوج بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا مؤخراً أو بقية العناصر التي تميزت في دوري الخليج العربي بالإضافة إلى العناصر الحاضرة في صفوف المنتخب خلال المعسكرات الأخيرة.

وأضاف: وجود عناصر مميزة وفي أكثر من مركز يمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لعملية الاختيار ويسهم في رفع المستوى الفني اللاعبين،خاصة وأن المنافسة ستكون حامية فيما بينهم، حيث يحرص كل عنصر على حجز مقعده في القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة.

وأوضح سهيل أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية سابقاً، أن المباراتين الدوليتين الوديتين بمعسكر برشلونة أمام هندوراس وفنزويلا ستحققان الفائدة للمنتخب، خاصة وأن المنتخبين يعدان من أصحاب التصنيف المتقدم في «فيفا»، وهو الأمر الذي يدركه الجهاز الفني الذي يحرص على تجهيز اللاعبين من أجل تقديم مستوى أفضل من الذي ظهر عليه الأبيض في المباريات الماضية وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين وتطمئن الشارع الرياضي على تحضيرات المنتخب.

دعم

وأشاد سهيل بدعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة مروان بن غليطة للمنتخبات الوطنية كافة،مؤكداً أن لجنة المنتخبات برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي تحرص على تقديم كل الدعم للمنتخب الأول وبقية المنتخبات التي تستعد حالياً للاستحقاقات المقبلة سواء منتخب الشباب الموجود في معسكر كوالالمبور، استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً بجاكرتا،والمنتخب الأولمبي في تجمعه الداخلي بدبي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى طوكيو 2020 ومنتخب الشباب «ب» والناشئين بجانب منتخب الشاطئية الذي يستعد لبطولة القارات، وقال: نتمنى أن تحقق كل المنتخبات النتائج المستهدفة وتضيف إنجازات جديدة للكرة الإماراتية.

القائمة

تضم قائمة المنتخب كلاً من علي خصيف، فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، خليفة الحمادي «الجزيرة»، خالد عيسى، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، بندر الأحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان «العين»، محمد برغش، محمد الشامسي، إسماعيل مطر، أحمد راشد، سلطان الغافري، سالم سلطان «الوحدة»، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل «شباب الأهلي»،محمود خميس، خليفة غانم «النصر»، خميس إسماعيل، علي سالمين «الوصل»، الحسن صالح «الشارقة»، فهد الظنحاني «بني ياس»، عمر عبدالرحمن «الهلال السعودي».