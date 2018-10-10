«مولتن» تزين برشلونة قبل «آسيا 2019»

المصدر: دبي- العوضي النمر

تزين الكرة الرسمية لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019»، التي أطلق عليها اسم «مولتن»، مدينة برشلونة، بعد أن وصلتها للمرة الأولى، من أجل تدريب منتخبنا بها خلال معسكره الحالي في إسبانيا للتعود عليها والدخول في أجواء نهائيات آسيا مبكراً، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة كشفت عن الكرة الرسمية للبطولة خلال مراسم حفل سحب قرعة المنافسات في دبي بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشركة المصنعة للمعدات الرياضية اليابانية «مولتن»، التي ستكون المورد الرسمي لاحتياجات جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد القاري على مستوى المنتخبات والأندية، بما في ذلك نهائيات كأس آسيا 2019، وتم تجهيز الكرة الرسمية التي تحمل شعار البطولة بأحدث التكنولوجيا المبتكرة.

ويلعب «الأبيض» مباراتين وديتين مع منتخبي هندوراس وفنزويلا خلال معسكره الحالي، ويطمح إلى تقديم أداء جيد ونتيجة إيجابية يطمئنان جماهيره، قبل خوض نهائيات كأس آسيا يناير المقبل.