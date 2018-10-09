"تنفيذي كأس آسيا" يتابع تحضيرات مجموعة العين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عقد المكتب التنفيذي لكأس آسيا لكرة القدم "الإمارات 2019"، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العين في استاد هزاع بن زايد، لمتابعة آخر التحضيرات ومستجدات الخطط التنظيمية للمجموعة، تمهيداً لاستضافة مباريات البطولة القارية التي ستقام خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، بمشاركة 24 منتخباً.

وحضر الاجتماع، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، وحمد بن نخيرات العامري رئيس مجموعة العين في كأس آسيا "الإمارات 2019"، بجانب مديري وأعضاء المجموعتين.

وفي بداية الاجتماع، أشاد بن نخيرات، بالجهد الكبير الذي يبذله أعضاء مجموعة العين للاستعداد لاستضافة البطولة، وأكد على الاستمرار في العمل لاستثمار الحدث الذي تستضيفه الدولة، وشدد على أن استضافة البطولة هو تحدي لأبناء الإمارات.

وتابع: "العمل التطوعي محبب لنا كمجتمع في دولة الإمارات والمقيمين فيها، والإقبال كان كبير للعمل بهدف الخروج بأجمل صورة تظهر من خلالها الدولة في استضافة الحدث الكبير".

وأضاف بن نخيرات: "هناك العديد من ورش العمل التي عقدت، وكانوا حريصين في الحضور ومتابعة العمل، وحريصين للظهور بمستوى يشرف الدولة، والمجموعة قطعت شوطاً كبيراً في الاستعدادات للبطولة".

وفي ختام كلمته، شكر حمد بن نخيرات، اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة، ومجلس أبوظبي الرياضي على دعمهم واهتمامهم بإنجاح الحدث.

ومن جانبه، استعرض عارف حمد العواني، آخر التجهيزات لاستقبال البطولة في العين، وأشار إلى أن العمل الجماعي مهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها مجموعة العين، وكافة المجموعات الأخرى، من اجل الوصول للمراحل الختامية في العمليات التحضيرية للبطولة، مؤكدا على أهمية ودور الاجتماعات التنسيقية بين المكتب التنفيذي من جهة والمجموعات من جهة أخرى لدعم كافة الخطط والبرامج التنظيمية للبطولة.