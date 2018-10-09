هاشم عبيد: الابتعاد 32 عاماً عن لقب الدوري مؤلم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

أكد هاشم عبيد مدير فريق الكرة بنادي النصر أن الفريق يواجه تحديات كثيرة خلال الفترة الحالية أبرزها إيجاد الحلول المثالية لتجاوز أصعب مرحلة في تاريخه بعد النتائج المخيبة للآمال في بداية الموسم وطي صفحتها بشكل نهائي والاستفادة القصوى من فترة التوقف لتصحيح الأخطاء وتحقيق الانسجام التامّ بين اللاعبين.

وأكد أن ابتعاد النصر 32 عاماً عن لقب الدوري أمر مؤلم وقال: بُذلت جهود كبيرة على مدار 3 عقود أثمرت عن التتويج ببعض الألقاب لكن يبقى لقب الدوري هو الواجهة الرئيسية والمقياس الحقيقي لأي فريق، وظل النصر يدور في حلقة مفرغة طيلة هذه السنوات وأعتقد أن الوقت حان لاستعادة العميد لمكانته الطبيعية في بطولة الدوري ويكفينا 32 عاماً من الانتظار، صحيح لا نملك عصا موسى ولكن لدينا الطموح والعزيمة وخلفنا جمهور وفيّ يدعم الفريق رغم كل السنوات العجاف.

مسؤولية

وأشار هاشم عبيد حارس المرمى السابق إلى أن تعيينه مديراً لفريق النصر شرف ومسؤولية كبيرة، مؤكداً أنه لم يتردد في قبول المهمة من أجل ردّ القليل من الجميل لـ «العميد» الذي ترك بصمة واضحة في حياته، وقال: أدرك جيداً أن المسؤولية كبيرة وأتمنى أن أكون في مستوى ثقة مجلس الإدارة وسأبذل قصارى جهدي للمساهمة في إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي.

وتابع: النصر فريق كبير والمركز الحالي في جدول الترتيب لا يليق به ولكننا مازلنا في بداية الدوري وفرص التدارك ممكنة وبإمكان النصر أن يعود وحتى إن لم ينافس سيكون مؤثراً جداً في تحديد البطل.

انطلاقة

وأكد هاشم عبيد أن الهزائم الأربع لن تحبط فريقاً مثل النصر خاصة أن كل الظروف ملائمة لتحقيق انطلاقة جديدة مع عودة الدوري بعد فترة التوقّف، موضحاً أن الإدارة السابقة برئاسة حميد الطاير بذلت جهوداً كبيرة على صعيد التعاقدات جعلت الشارع الرياضي يضع الفريق في مقدمة المنافسين على لقب الدوري لكن الحظ لم يحالفه في تحقيق النتائج المطلوبة لأسباب مختلفة في مقدمتها الأخطاء الفردية، وأضاف قائلا: المدرب يوفانوفيتش مستمرّ في عملية التصحيح وأعتقد أن الفوز الأخير على دبا الفجيرة سيؤثر إيجابياً على أجواء الفريق ويمنح اللاعبين جرعة معنوية لتقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة.

جهد

وأضاف هاشم عبيد:الكرة في مرمانا الآن وفي مرمى اللاعبين وعلينا أن نبذل المزيد من الجهد لتحقيق ما نسعى إليـه، ابتعاد النصر أكثر من 3 عقود عن لقب الدوري أمر مؤلم لنا كلاعبين قدامى شهدنا صولات وجولات العميد في كل الملاعب ومؤلم كذلك للجماهير، ليس هناك أي أعذار لإضاعة المزيد من الوقت خصوصاً في ظل الجهود والدعم الذي يحظى به الفريق.

فرصة

أكد هاشم عبيد أن مواجهة الشارقة غداً في كأس الخليج العربي فرصة جيدة للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية ومواصلة النتائج الإيجابية في هذه المسابقة.

شكر

صالح سالم: انطلاقة جديدة

وجه صالح سالم إداري فريق النصر الشكر إلى مجلس الإدارة على تعيينه إدارياً للفريق الأول، وقال سأبذل كل جهودي لأكون عند حسن الظنّ، والنصر يملك فريقاً جيداً وقادر على الظهور بشكل مختلف تماماً بعد فترة التوقف الحالية لدوري الخليج العربي لكرة القدم لتكون انطلاقة جديدة لـ«العميد».

18

تتزامن عودة هاشم عبيد إلى النصر ،بعد 18 عاماً على اعتزاله، مع مواجهة الوصل في الدوري 19 الجاري، لتكون أول مباراة له على رأس الجهاز الإداري في الدوري، والطريف أن هاشم عبيد خاض أول مباراة وهو لاعب ضد الوصل في 1982 وكان عمره 17 عاماً ونجح حينها في التصدي لضربة جزاء وقيادة النصر للفوز بهدف ، كما لعب آخر مباراة في مشواره ،ضد الوصل موسم 1999-2000.

قائمة

الاستعانة بأصحاب الخبرة

فضلت إدارة شركة الكرة بنادي النصر الاستعانة بأصحاب الخبرة من أبناء النادي من اللاعبين السابقين سواء في مجلس إدارته أو الجهاز الإداري للفريق الأول، وتضم قائمة اللاعبين السابقين كلاً من ثابت سهيل وراشد مرزوق وهاشم عبيد وصالح سالم إضافة إلى أسماء أخرى سيتم ضمها للأجهزة الفنية.