تجربة أخيرة لـ «أبيض الشواطئ» في الكويت

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

يضع الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية اللمسات الأخيرة على التشكيلة وطريقة الأداء والتكتيك الذي سيخوض به مواجهتي نظيره الكويت غداً وبعد غدٍ في ختام برنامج إعداد المرحلة الثانية قبل المشاركة في منافسات كأس القارات التي تستضيفها دبي في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، خاصة وأن العد التنازلي لختام معسكر الكويت قارب على الأمتار الأخيرة، ويستعد الوفد للعودة إلى للإمارات للدخول في المرحلة الثالثة والاخيرة قبل خوض الاستحقاق العالمي، بعد قضاء ما يقارب 12 يوما في الكويت خاض خلالها التدريبات الصباحية والمسائية على ملاعب سوق شرق بجانب صالات التدريب في فندق الإقامة لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين، لتحقيق اهم أهداف المعسكر الخارجي.

الثقة الزائدة

وكان الجهاز الفني قد حذر اللاعبين من الثقة الزائدة التي تعرضوا لها خلال مباراة الكويت الودية الأولى، وكانت الخسارة حليفهم وتغير الحال في المباراة الثانية ونجحوا في تجاوز الأزرق الكويتي بسبعة أهداف مقابل هدف، حيث استعرض المدرب الوطني محمد المازمي عددا من السلبيات التي ظهرت حتى لا تتكرر، خاصة أن الوقت ضيق لانطلاق الاستحقاق العالمي ولا مجال للوقوع في أخطاء بجانب دراسة بعض الفرق المنافسة التي ستشارك في كأس القارات وشهدت تطوراً في الفترة الأخيرة، كما حث المازمي اللاعبين على بذل المزيد من الجهد ونسيان نتيجة المباراة الماضية والتفكير بكيفية معالجة الجوانب السلبية وتحسين الأداء الدفاعي والهجومي وتطبيق تعليمات الجهاز الفني.

تدريب

من جانبه، أكد خليل أهلي مدير منتخبنا أن الجهاز الإداري واللجنة الفنية بالاتحاد الاماراتي ستبحث خلال الايام القليلة المقبلة المرحلة الثالثة للإعداد والتنسيق على المواجهات التي يخوضها المنتخب بداية من مواجهتي عمان والبت في طلب الاتحاد المغربي لإقامة لقاءين بدبي، ومن بعدها مواجهة إيطاليا أو البرازيل لتكون آخر تدريب ودي قبل خوض المنافسات الرسمية واختيار القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة والتي ستضم 14 لاعبا من أصل 20 لاعبا متواجدين حاليا في القائمة، وأشار إلى أن المجموعة ستكتمل فور العودة للإمارات خاصة أن هناك بعض اللاعبين لم يتمكنوا من التواجد مع المنتخب في معسكر الكويت بسبب ظروف خاصة ترتبط بعملهم.

وبين أهلي أن طموح اللاعبين كافة هو طموح الجماهير الإماراتية التي تأمل المنافسة على اللقب والحصول على مركز متقدم، وقال: هذا الطموح يحتاج إلى عمل وتضافر الجهود كافة ونحن سنؤدي ما علينا وسنقاتل من أجل تحقيق الحلم وعلى الجماهير كذلك القيام بدورها بمساندة المنتخب وتشجيع اللاعبين والشد من أزرهم.