«الأبيض الشاب» يتدرب تحت الأمطار في كوالالمبور

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

أدى منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم حصته التدريبية الأولى في معسكره الخارجي في العاصمة الماليزية كوالالمبور وسط الأمطار الغزيرة.

وحرص المدرب الفرنسي ليدوفيك باتيللي وجهازه المُعاون على تنفيذ اللاعبين برنامجه التحضيري الذي يعمل من خلاله على وصولهم لأعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية وتنفيذ عدد من الخطط والجمل التكتيكية التي يتطلع لترجمتها داخل المستطيل الأخضر خلال المباريات، في إطار التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية للشباب التي ستقام منافساتها في إندونيسيا للفترة من 18 الجاري إلى 4 نوفمبر المقبل.

اشتملت الحصة التدريبية الصباحية على تمارين اللياقة البدنية في صالة الجيمنازيوم، فيما قاد يوسف الزعابي تدريبات حراس المرمى.

تطلع

يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى بالنهائيات ويتطلع لبلوغ نهائيات كأس العالم - بولندا 2019 من خلال تقديم نفسه بالصورة القوية التي ظهر عليها في التصفيات الآسيوية من خلال تصدره لمجموعته التي ضمت منتخبات عُمان، نيبال، قرغيزستان، والبحرين.

وتعتبر محطة كوالالمبور المرحلة الأخيرة من الاستعدادات ويخوض المنتخب خلالها مباراتين وديتين أمام المنتخب الماليزي يومي 10 و13 الجاري، وتحظى بعثة منتخبنا الوطني للشباب بمتابعة واهتمام إداري عال من خلال تواجد حسن عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد الذي يرأس البعثة، إلى جانب عبدالله علي الشامسي عضو لجنة المنتخبات، مشرف المنتخب، وراشد البدواوي المشرف الفني، وسالم اليعقوبي مدير المنتخب الذين يعملون على توفير كل ما تتطلبه المرحلة المهمة في مشوار «الأبيض الشاب» .