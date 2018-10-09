عجمان والوحدة.. سباق الصدارة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم أبوظبي - محمد صادق

يستضيف عجمان في الخامسة و10 دقائق مساء اليوم بملعبه في استاد راشد بن سعيد منافسه الوحدة ضمن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي لحساب المجموعة الأولى، وتأخذ المباراة أهميتها من كونها سباقاً مبكراً نحو صدارة المجموعة التي يعتلي الضيف الوحداوي قمتها برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي ويتحفز عجمان صاحب المركز الثاني لتحقيق الفوز للوصول للنقطة السابعة بعد أن حصد 4 نقاط من تعادل مع بني ياس ثم الفوز على اتحاد كلباء.

ويدخل «البرتقالي» للمباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير في دوري الخليج العربي على بني ياس الخميس الماضي، ولكن يختلف وضع الفريق من ناحية التشكيلة، حيث سيدفع المدير الفني أيمن الرمادي بعدد من العناصر الشابة لمواكبة لائحة المنافسة في إشراك 3 لاعبين على الأقل مواليد 97، واستعد الفريق للمباراة بخوض 3 تدريبات كان آخرها مساء أمس بمشاركة جميع اللاعبين.

يسعى الوحدة لمواصلة انتصاراته في بطولة كأس الخليج العربي وتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل الاستمرار على قمة المجموعة الأولى التي يتصدر ترتيبها برصيد 6 نقاط من الفوز على شباب الأهلي والوصل في الجولتين الأولى والثانية.

ويتطلع العنابي إلى استكمال مشواره الناجح في البطولة التي يأمل الحفاظ على لقبها الذي أحرزه الموسم الماضي والعودة من عجمان بالنقاط الثلاث رغم غياب 9 لاعبين أساسيين عن تشكيلته لانضمام 6 عناصر إلى صفوف المنتخب الوطني الأول في معسكره الخارجي في إسبانيا و3 لاعبين مع المنتخب الأولمبي.

أهمية

وعلق المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي على المباراة مؤكداً أهميتها القصوى للفريقين، مشيراً إلى أنها تختلف بطبيعة الحال عن مشوار دوري الخليج العربي في ظل الدفع بثلاثة لاعبين على الأقل مواليد 97، مؤكداً أن فريقه جاهز للتكيف مع هذا الوضع في إطار منح الفرصة لعدد من البدلاء وتجهيزهم، خاصة وأن مشوار الموسم طويل.

وأوضح الرمادي أن التغيرات المنتظرة على التشكيلة ربما تجعله يوزع المحترفين الأجانب بين مباراة الوحدة والمباراة المقبلة أمام شباب الأهلي، ولم يستبعد الدفع بالأجانب جميعاً في مباراة اليوم، ولكن الاحتمال الراجح الاحتفاظ بلاعب أو اثنين للمباراة المقبلة.

وقال الرمادي إن الوحدة من الفرق التي لديها قاعدة عريضة من اللاعبين الصغار في مختلف المراحل السنية، الشيء الذي يساعده على تعويض أي نقص في مسابقة كأس المحترفين التي تقام من دون لاعبي المنتخب الوطني الأول، مشيراً إلى أن تركيزه الأكبر ينصب ناحية فريقه عجمان لتجهيزه بالشكل الأمثل واختيار العناصر المناسبة، وأوضح الرمادي أن هناك عناصر شابة في عجمان سيتم الدفع بها في المباراة مثل اللاعب خالد الزري الذي ينتظره مستقبل واعد، وقال إن ملامح التشكيلة سوف تتضح بعد التدريب الأخير.

هدف

من ناحيته قال الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة إن فريقه يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز الثالث على التوالي في البطولة التي نسعى للحفاظ على لقبها، والمباراة فرصة لإشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة مستمرة مع الفريق في مبارياته الأخيرة.

وأضاف: «سنفتقد لجهود تسعة لاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي، وأتمنى أن تؤدي العناصر التي سيتم اختيارها للتشكيلة بشكل جيد، بالتأكيد غياب هذا العدد من اللاعبين يفرض إجراء تغييرات على التشكيلة وإذا لم نظهر بالشكل المطلوب سنكون أمام مشكلة وهو ما يفرض علينا أن نقدم أداء قوياً وأن نظهر في كامل جاهزيتنا».

ويرى ريجيكامب أن توقف دوري الخليج العربي لن يؤثر على فريقه، مؤكداً أن بطولة كأس الخليج العربي مهمة بالنسبة للنادي، كما أن المنتخب لديه استحقاق مهم، وأتمنى أن يشارك لاعبو الوحدة مع الأبيض ويعودوا إلى الفريق بجاهزية جيدة ومن دون إصابات.

وعن رؤيته لفريق عجمان أوضح أنه يفكر في فريقه في المقام الأول بغض النظر عمن يشارك مع عجمان في المباراة، والأهم ظهور لاعبي الوحدة بمستوى قوي يؤهلنا لتحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة.

جاهزية

وعد مدافع عجمان خالد الزري بأن يكون على قدر الثقة والآمال التي يعلقها عليه محبو «البرتقالي» وقال إنه مثل كل لاعب يتمنى أن يكون في التشكيلة الأساسية، ولكن وجوده كبديل لا يزعجه كثيراً لأنه يستفيد من زميله قائد الفريق محمد يعقوب الذي يشاركه الخانة نفسها، وقال الزري إنه لم يشعر بكونه لاعباً جديداً في عجمان هذا الموسم بعد انتقاله من الشارقة، حيث إن عجمان «بيته» ويعرف أسرة النادي وتعرفه.