منتخبنا يواجه السعودية في «بطولة زايد الجامعية» للصالات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تحددت الفرق الصاعدة لمباريات الدور ربع النهائي من منافسات بطولة زايد العربية الجامعية لكرة القدم للصالات، التي تقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي بتنظيم الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، بمشاركة 12 دولة عربية، وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي على صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الكرامة في أبوظبي.

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره السعودي في الدور ربع النهائي، فيما تلعب الأردن أول المجموعة الأولى مع المنتخب اليمني ثاني أفضل ثوالث المجموعة الثالثة الساعة الثالثة، ويلتقي المنتخب الكويتي أول المجموعة الثالثة مع المنتخب البحريني، بينما يواجه المنتخب المصري ثاني المجموعة الثانية مع نظيره العماني ثاني المجموعة الثالثة.

وكانت الجولة الثالثة مساء أول من أمس قد أسفرت عن فوز اليمن على السودان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، والمنتخب الأردني على منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بعد أن ضمن الفريقان الصعود رسمياً إلى الدور التالي أول وثاني المجموعة على الترتيب.

في المجموعة الثانية تمكن المنتخب السعودي من التغلب على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد ليتربع على قمة المجموعة، وفاز المنتخب المصري على نظيره الجزائري بنتيجة أحد عشر هدفاً مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز الثاني في المجموعة ويرافق الفريق السعودي للدور التالي، بينما احتل المنتخب الجزائري المركز الثالث، والمنتخب العراقي المراكز الرابع في المجموعة.

في المجموعة الثالثة التي شهدت تنافساً مشتعلاً وفي آخر مباريات الدور الأول فاز المنتخب الكويتي على نظيره البحريني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفاز منتخب عمان على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليحتل المنتخب الكويتي المركز الأول في المجموعة والمنتخب العماني المركز الثاني، بينما احتل المنتخب البحريني المركز الثالث وصعد أول أفضل أصحاب المركز الثالث.

من جهة أخرى تقيم اللجنة المنظمة للبطولة حفلاً لتكريم الفرق الفائزة بالنشاط الرياضي على مستوى جامعات الدولة، بحضور الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي بالدولة رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية ورؤساء الوفود والجامعات.