نقل مباريات العين إلى «القطارة»

المصدر: العين - طلحة عبد الله

يخوض فريق الكرة بنادي العين، مباراتيه بالجولتين الرابعة والسادسة من كأس الخليج العربي لكرة القدم، أمام الظفرة والإمارات على التوالي، على ملعب استاد طحنون بن محمد بـ «القطارة»، ويلعب مباراته أمام دبا الفجيرة بالجولة 11 من دوري الخليج العربي على الملعب نفسه، بدلاً من ملعب استاد خليفة بن زايد، حسب ما أورده الموقع الرسمي لنادي العين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتفيد متابعات «البيان الرياضي»، بأن نقل المباريات الثلاث إلى ملعب «القطارة»، جاء بسبب تجهيزات استاد خليفة بن زايد لنهائيات أمم آسيا «الإمارات 2019».