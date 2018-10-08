«أبيض الشاطئية» يدرس إقامة وديتين أمام المغرب

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

تلقى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، كتاباً من نظيره المغربي، يطلب إقامة مباراتين وديتين مع منتخبنا لكرة القدم الشاطئية نهاية الشهر الجاري بدبي، في إطار استعداد «أبيض الشاطئية» لخوض منافسات كأس القارات المقرر إقامتها في النصف الأول من نوفمبر المقبل، ويدرس الجهاز الفني إمكانية الموافقة من عدمه، خاصة أن المرحلة الثالثة تتضمن إقامة أربعة لقاءات أمام عمان (مواجهتين)، وإيطاليا والبرازيل، وينتظر التأكيد عليهم لإدراجهم في جدول الوديات، قبل الدخول في الاستحقاق الرسمي، وهناك اتجاه على الموافقة بمواجهة المغرب، خاصة أن الاستفادة ستكون كبيرة، بعد أن يخوض أربع مباريات في الكويت، وست لقاءات في دبي.

التزام

وفي نفس السياق، أثنى الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي، على التزام اللاعبين خلال المعسكر التدريبي المقام حالياً في الكويت، وينتهي يوم 11 أكتوبر الحالي، وتنفيذهم الحصص التدريبية طبقاً للبرنامج التدريبي، حيث ظهروا بمستوى طيب خلال الحصة التدريبية التي خاضوها أمس على فترتين، صباحية ومسائية، لرفع معدلات اللياقة البدينة قبل خوض المواجهتين المقبلتين أمام الكويت يومي الأربعاء والخميس في ختام المعسكر.

العمل الجماعي

ومن جانبه، أكد محمد المازمي مدرب منتخبنا، على أن الفوز الذي تحقق في المباراة الثانية على منتخب الكويت بسبعة أهداف مقابل هدف، جاء بناء على العمل الجماعي الذي يتم بين إدارة المنتخب واللاعبين والجهاز الفني والدعم الكبير من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم واللجنة الفنية، بالإضافة للتركيز الشديد، مع الحذر بعد الخسارة في المباراة الأولى بهدفين مقابل لا شيء، وقال: اللاعبون نفذوا التعليمات بإجادة تامة، حيث تم الحد من خطوة القوة الهجومية، وإيقاف خطورة لاعبي منتخب الكويت، الذي لم تتح له فرص حقيقية أمام المرمى، باستثناء الهدف الذي سجله، بينما أهدرنا فرصاً كثيرة، وحتى الآن، النصف الأول من المعسكر حقق أهدافه، ونسبة الاستفادة فيه عالية جداً على المستوى الفني والبدني والتكتيكي، وستكون المرحلة الثالثة هي الأخيرة قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض كأس القارات، والمقرر لها يوم 12 أكتوبر في دبي، وتتضمن مواجهة المنتخب العماني، الذي يُعد من المنتخبات المتميزة خليجياً وفي آسيا، وشارك في عدد من البطولات، ونجح في التأهل لكأس العالم، ولا يقل عن المنتخبات المتطورة، ومن بعدها مواجهة ختامية مع أحد المنتخبات المصنفة عالمياً، سنقوم باستضافتها في دبي من بين البرازيل أو إيطاليا قبل خوض الاستحقاق العالمي.