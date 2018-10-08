ماجد ناصر ضيف «الجماهير» على «دبي الرياضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل الإعلامي الإماراتي حسن حبيب، طرح المواضيع والقضايا الرياضية الراهنة في الحلقة الثالثة من الموسم الجديد من برنامج «الجماهير» عبر قناة دبي الرياضية، ويستضيف في الثامنة والنصف مساء اليوم اللاعب ماجد ناصر حارس شباب الأهلي والمنتخب الوطني وصاحب لقب «قلب الأسد»، متحدثاً عن محطات مضيئة في مسيرته المهنية، وكيف تغلب على عصبيته الزائدة التي أفقدته الكثير على صعيد الإيقافات والغرامات المالية، باعتباره اللاعب الأكثر جدلاً في هذا المجال.

ويفتح حبيب خلال الحلقة الملفات التي تفتح للمرة الأولى مثل قضية العقوبات والغرامات التي تفرض على اللاعبين في حالة التصريحات الصحفية والإعلامية، وهل نحن أمام ظاهرة جديدة تواجه اللاعبين والإداريين في هذا المجال، وما هي حدود المسموح والممنوع على هذا الصعيد.

من جهة أخرى، يقدم البرنامج فقرة كاملة عن ردود أفعال جماهير دورينا، حول تفاصيل الجولة الخامسة في ظل صراع ثلاثي الفرق الشارقة والعين والجزيرة، بالإضافة إلى العديد من الأخبار الحصرية واللقاءات النوعية مع اللاعبين بعد المباراة، من خلال شبكة المراسلين الميدانيين في الملاعب، وفقرة مشاركات الفيديو، وجماهير نواعم، الفقرة الجديدة التي تتيح مشاركة العنصر النسائي وإبداء رأيه في الدوري الكروي، وذلك بالتزامن مع ظهور جيل جديد من مشاهير ونجوم «السوشال ميديا»، إلى جانب فقرات جديدة أخرى مثل فقرة اختيار لأجمل هدف في الدوري من قبل الجماهير، وفقرة دعوة نجم أو أحد اللاعبين المتميزين، وفقرة جديدة تحمل عنوان «جماهير كيدز» وغيرها من الفقرات الجديدة على شاشة دبي الرياضية.