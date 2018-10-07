حسن جعفر: مطلوب تصحيح أخطاء الحراس المتكررة

المصدر: إعداد: العوضي النمر

أكد حسن جعفر مدرب حراس المرمى السابق أهمية دور مدربي حراس المرمى في كيفية شرح وعمل التدريبات الخاصة لتصحيح الأخطاء المتكررة من الحراس، وأشار إلى تذبذب مستوى بعض حراس المرمى في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، حيث اهتزت الشباك بـ 20 هدفاً، وهو عدد أقل من الجولات السابقة وبالرغم من ذلك تكرر الخروج الخطأ والمتسرع من الحراس ما تسبب في أهداف مؤثرة، بالإضافة إلى الارتماء على الكرة بطريقة غير سليمة مع عدم التمركز الجيد أمام المرمى وسقوط الكرة من يد الحراس بعد محاولة الإمساك بها.

الخروج الخاطئ يتسبب في أهداف مؤثرة

تكرار الخطأ

وأشار حسن جعفر إلى أن مرمى ماجد ناصر حارس شباب الأهلي أصيب بهدف يتحمل مسؤوليته للخروج والتقدم من مرماه في توقيت غير سليم ومتسرع، ومن حسن حظه فوز فريقه على اتحاد كلباء، وتكرر الخطأ نفسه مع كل من علي الحوسني حارس عجمان أمام بني ياس ولكن من كرة عرضية، وأحمد الشاجي حارس الإمارات أمام الوحدة في الهدفين الثاني والثالث، وصالح ربيع حارس الفجيرة أمام العين في الهدف الأول.

تركيز

وأضاف جعفر: من المفروض تركيز الحارس والانتباه أثناء المباراة مع التمركز الصحيح أمام المرمى والتوقيت السليم للخروج للإمساك بالكرات العالية سواء العرضية أو الأمامية أو كرات الانفراد مع التحديد الدقيق لسير الكرة.

تألق

وأكد حسن جعفر تألق عادل الحوسني حارس الشارقة أمام الجزيرة، رغم إصابة مرماه بهدف يتحمل مع دفاعه مسؤوليته وقال: تصدى الحوسني لأكثر من كرة قوية وتعامل مع جميع الكرات التي وصلت إليه بثقة وثبات، وأسهم مع دفاعه في الحفاظ على نتيجة تعادل الشارقة والجزيرة.

تميز

تركيز وتألق خالد السناني حارس الظفرة منح فريقه الفوز على الوصل، خاصة عندما تعامل مع كرة كايو من الضربة الحرة المباشرة وأخرجها بصعوبة لينقذ فريقه من هدف محقق، كما تصدى لأكثر من كرة صعبة، وكان ودفاعه من أسباب الفوز ويستحق 8 درجات.

تسديدة

أصيب مرمى محمد البيرق حارس كلباء بهدفين أمام شباب الأهلي، ويتحمل مع دفاع فريقه المسؤولية لتسرعه في الارتماء على الكرة في الهدف الأول، ودخول الكرة من تسديدة من الزاوية القريبة منه في الثاني، ويستحق 5 درجات.