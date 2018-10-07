سالم سعيد: أستغرب عدم استخدام الكروت الحمراء

المصدر: إعداد: العوضي النمر ــ غرافيك: حسام الحوراني

أشاد سالم سعيد الخبير التحكيمي، بالمستوى الذي قدمته الأطقم التحكيمية خلال الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ولكنه أبدى ملاحظة مهمة حول ضعف القرار في حالات تستدعي الطرد، مؤكداً وجود حالات طرد مستحقة كثيرة،ومستغرباً اكتفاء الحكام بإنذار اللاعبين، والابتعاد عن استخدام الكروت الحمراء لتكون الجولة خالية منها، رغم أن الحكم من أهم واجباته في أرض الملعب، حماية اللاعبين.

وأشار سالم سعيد، إلى أن مباراتي الجزيرة مع الشارقة والنصر مع دبا، لم تكن فيهما حالات تستدعي التعليق عليها، بينما شهدت المباريات الأخرى، وقائع تستحق الوقوف عندها، وأكد أن تقنية الفيديو واصلت دورها الإنقاذي لبعض الفرق كما ساعدت الحكام في اتخاذ بعض القرارات الهامة، خاصة في الوصول إلى قرارات صحيحة في ركلات الجزاء.

ماجد حسن وبيدرو يستحقان الطرد

عجمان مع بني ياس

وأشار إلى أن مباراة عجمان مع بني ياس شهدت حالة تهور من لاعب بني ياس بيدرو، الذي استخدم الكوع مع حارس عجمان، بشكل فيه نوع من التهور، ولم يتم معاقبة اللاعب، الذي كان يستحق بطاقة حمراء مباشرة، والغريب أن الحكم كان قريباً من اللعبة.

شباب الأهلي وكلباء

وأضاف: توجد 3 حالات مثيرة في مباراة شباب الأهلي مع اتحاد كلباء، حيث طالب مانع البارود لاعب كلباء، بركلة جزاء نتيجة عرقلته من الحارس ماجد ناصر، وكان الحكم قريباً، ولم ير في اللعبة مخالفة، ولكن حكم الفيديو تدخل مع أن الحالة سهلة، ولا تحتاج تدخل حكم الفيديو، وبعد دقيقتين من المشاهدة اقتنع الحكم بقراره.

الحالة الثانية، جاءت من خلال سلوك غير رياضي من لاعب شباب الأهلي ماجد حسن، الذي تعدى على لاعب كلباء منصور البلوشي وأوقعه أرضاً، ومنحه الحكم إنذاراً في قرار ضعيف وكان يستحق الطرد، أما الحالة الثالثة، فتمثلت في إلغاء هدف لشباب الأهلي سجله لوفانور، واحتج اللاعبون، ولكن قرار الحكم جاء صحيحاً.

الظفرة والوصل

وتناول سالم سعيد أحداث مباراة الظفرة مع الوصل، والتي فاز بها الظفرة 2-1، وقال: ضربة الجزاء للوصل صحيحة، وسجل منها كايو هدف فريقه في الدقيقة 44، إذ كان فيه ركل لقدم مهاجم الوصل، ووضعية الحكم، كانت ممتازة في هذه اللعبة.

الإمارات والوحدة

وتابع: توجد في مباراة الإمارات مع الوحدة، ضربة جزاء صحيحة للإمارات، لأن هناك استخداماً باليد من المدافع في ظهر المهاجم، مما أدى لحدوث اختلال في توازن من لاعب الإمارات في الدقيقة 20، وسجل منها لاعب الإمارات هدف فريقه.

الفجيرة والعين

أكد سالم سعيد صحة قرار الحكم بإلغاء ركلة الجزاء للعين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو، لأن الكرة اصطدمت بظهر مدافع الفجيرة.

ملاحظة

افتقد بعض الحكام شجاعة اتخاذ القرار في حالات كانت تستدعي الطرد، نظراً لخطورة الحالة، ومن واجب الحكام حماية وضمان سلامة اللاعبين.

الأفضل

يعتبر يعقوب الحمادي، الحكم الأفضل، من خلال إدارته لمباراة الجزيرة والشارقة، وبعدما استطاع الوصول بها إلى بر الأمان، رغم صعوبة وأهمية اللقاء.