مكتوم الشرقي «ملهم» لاعبي الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

كان لوجود الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، خلال مباراة أمس الأول بين الفجيرة والعين، والتي انتهت على وقع التعادل، الأثر الإيجابي في نفوس لاعبي الذئاب، الذين استلهموا قوتهم وتألقهم من رئيس ناديهم، الذي ظل منذ بداية الموسم الكروي الحالي، يحرص على حضور التدريبات، ويقوم بتحفيز اللاعبين، ويرفع من روحهم المعنوية، وخلال لقاء الزعيم، التقى الشيخ مكتوم الشرقي باللاعبين قبيل المباراة، وقام برفع روحهم المعنوية، كما نزل لأرضية الملعب عقب نهاية المباراة، وقام هو وقيادات مجلس إدارة النادي بتهنئة اللاعبين على العرض الجيد أولاً، وعلى نتيجة التعادل التي حصلوا عليها أمام فريق بحجم وقامة العين.

وعلى الطرف الآخر، لم تفلح بشكل كامل، خطة دفع مدرب العين بالمنقذ إبراهيما دياكيه في الدقيقة 73 بديلاً للبرازيلي كايو، ولم يحتج اللاعب سوى لخمس دقائق فقط، ليضع فريقه في المقدمة، وظن من بالملعب بأن العين ودياكيه في طريقهما لتكرار سيناريو مباراة الظفرة، لكن المدافع الشاب خالد علي، حرم جمهور الزعيم الموجود بكثافة، من الاحتفال بالفوز، بعد أن سجل التعادل في الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية اللقاء.